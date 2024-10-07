На Android додали функцію, яка зможе захистити смартфон від крадіжки

Що відомо про нову опцію

Щоб активувати їх, знайдіть пункт "Захист від крадіжки" в налаштуваннях вашого Android-пристрою або перейдіть на оновлену сторінку сервісів Google, вкладка "Всі сервіси" та "Безпека даних та пристрою".

Нова сторінка налаштувань захисту від крадіжки описує "вбудовані заходи захисту для безпеки ваших особистих даних у разі крадіжки пристрою".

Блокування при виявленні крадіжки працює за допомогою датчиків пристрою, Wi-Fi та підключення до розумних пристроїв. Вона визначає, якщо хтось різко схопив ваш телефон і тікає, при цьому пристрій перебуває у використанні та розблокований.

Якщо це буде виявлено, "екран пристрою автоматично заблокується, щоб ніхто не зміг отримати доступ до ваших особистих даних".

Активувати функцію можна у налаштуваннях (фото: 9to5Google)

спрацьовує, "якщо хтось вкрав ваш телефон і відключив інтернет, щоб запобігти відстеженню розташування".

Google зазначає дві умови:

Ви повинні активно користуватися пристроєм, поки він розблокований

Екран може бути заблокований не більше двох разів на день

За допомогою Віддаленого блокування ви можете відвідати сайт android.com/lock після крадіжки пристрою, щоб зателефонувати на певний номер.

Ви вводите свій номер телефону (який підтверджується під час налаштування) та відповідаєте на контрольне запитання. Це можна зробити з телефону довіреної особи. Google вважає, що ця функція швидше, ніж вхід до сервісу "Знайти пристрій".

Доступно кілька функцій блокування смартфона під час крадіжки (фото: 9to5Google)