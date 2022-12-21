Стріхарський привітав дітей та роздав 1500 подарунків у громадах Черкаської області

"Не забули привітати й діточок, які лікуються та знаходяться у відділені лікарні. Також завітали до волонтерського центру "Мережимо перемогу", де плетуть маскувальні захисні сітки. Отримуєш справжню насолоду і величезну радість, коли даруєш подарунки дітям, вони ніби-то оживають, у них аж очі світитися починають, а на обличчі з’являється посмішка. В умовах повномасштабної війни підтримувати дітей - це найголовніше", - наголосив Андрій Стріхарський.

Нардеп переконаний: треба опікуватись дітьми, про кого не має кому подбати та подарувати їм свято та солодощі, про тих, чиї батьки захищаючи рідну країну знаходяться далеко від своїх синочків та донечок, про тих, у кого війна забрала самих рідних.

"Хай здійсниться мрія кожної дитини з України. І мирного неба нам всім над головою! Все буде Україна", - констатував Стріхарський.