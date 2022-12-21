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Стрихарский поздравил детей и раздал 1500 подарков в общинах Черкасской области

Фото: народный депутат Андрей Стрихарский (facebook.com/strikharskyi)
Автор: Артем Горовенко

Народный депутат Андрей Стрихарский продолжает заботиться о детях в Черкасской области. В частности, политик устроил ко Дню Святого Николая праздник и раздал более 1500 подарков воспитанникам учебных заведений Городищенской, Набутовской, Екатеринопольской общин, а также воспитанникам школы-интерната в Корсунь-Шевченковском и Шполе. По его словам, в условиях полномасштабной войны поддерживать детей - самое главное.

Об этом сообщил Андрей Стрихарский в Facebook.

"Не забыли поздравить и детишек, которые лечатся и находятся в отделении больницы. Также посетили волонтерский центр "Мережимо перемогу", где плетут маскировочные защитные сетки. Получаешь настоящее наслаждение и огромную радость, когда даришь подарки детям, они как будто оживают, их глаза начинают светиться, а на лице появляется улыбка. В условиях полномасштабной войны поддерживать детей - самое главное", - подчеркнул Андрей Стрихарский.

Нардеп убежден: надо заботиться о детях, о ком некому позаботиться и дарить им праздник и сладости, о тех, чьи родители защищая родную страну и находятся далеко от своих сынишек и дочерей, о тех, у кого война забрала родных.

"Пусть сбудется мечта каждого ребенка из Украины. И мирного неба нам всем над головой! Все будет Украина", - констатировал Стрихарский.

Напомним, ранее РБК-Украина сообщало, что Андрей Стрихарский открыл в Черкасской области ежегодный конкурс детских рисунков - "Украина будущего".

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Андрей СтрихарскийЧеркасская область