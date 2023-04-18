Андрій Данилко не зміг поїхати до США на гастролі: що сталося

"Друзі, маємо новини, не дуже приємні. На жаль, наш тур містами США і Канади вимушено перенесено на осінь. Ми маємо велику команду, всі з різних куточків країни, і не всі встигли вчасно оформити документи, необхідні для виїзду за кордон за новими правилами. Ми не могли вирушити в тур в неповному складі, адже якість та рівень наших шоу залежить від кожного з учасників бенду", - пояснив причину Андрій Данилко.

Його перший концерт мав відбутися у Майамі 18 квітня. Далі – Чикаго, Нью-Йорк, Торонто, Сан-Франциско та Лос-Анджелес.

Артист підкреслив, що гастрольний тур не скасовується, а лише переноситься на осінь. Усі квитки будуть дійсними й нові дати концертів будуть оголошені найближчим часом.

"Нам щиро шкода, що обставини зіграли проти нас, але скоро ми неодмінно приїдемо до вас, щоб підтримувати Україну. Всі квитки залишаються дійсними на нові дати, які оголосимо вже незабаром. Тож дуже просимо вас зберегти квитки", - додав Данилко.

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