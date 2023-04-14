Андрій Данилко в пух і прах розніс росіян і їхню пропаганду

Андрій Данилко жорстко поставив на місце російських пропагандистів, які намагаються виставити артиста психічнохворим і зірвати його концерти в США та Канаді.

Що відомо про ситуацію

Від початку повномасштабної війни ворожі ЗМІ регулярно пишуть купу фейкових матеріалів про Андрія Данилка та його психологічний стан.

Пропагандисти ставлять діагнози за фото та усіляко намагаються очорнити артиста. Мовляв, він вже геть з’їхав з глузду та більше не здатен працювати.

При цьому рядки "Ще не вмерла Україна" із пісні Verka Serduchka лунають в центрі Москви та з автівок пересічних росіян, що доводить до сказу тих, хто так довго і планомірно намагався стерти із пам’яті свого "вєлікого" народу образ української зірки.

Яка відповідь зірки на закиди пропагандистів

Андрій Данилко традиційно з гумором ставиться до таких закидів. Втім артист зізнався, що нещодавно мав певні проблеми зі здоров’ям і тимчасово втратив голос. Але вже зараз він абсолютно здоровий.

"Не дочекаєтесь! Ще з "Євробачення" я був ворогом №1 для соловйових-скабєєвих-ернстів, а під час війни ще більше. Їх бісить, що ми сміємося, всупереч всьому. А наша ціль - дати людям можливість усміхатися, навіть коли їм болить", - заявляє Андрій Данилко.