Андрей Данилко в пух и прах разнес россиян и их пропаганду

Андрей Данилко жестко поставил на место российских пропагандистов, которые пытаются выставить артиста психически больным и сорвать его концерты в США и Канаде.

Что известно о ситуации

С начала полномасштабной войны вражеские СМИ регулярно пишут кучу фейковых материалов об Андрее Данилко и его психологическом состоянии.

Пропагандисты ставят диагнозы за фото и всячески пытаются очернить артиста. Мол, он уже сошел с ума и больше не способен работать.

При этом строки "Ще не вмерла Україна" из песни Verka Serduchka раздаются в центре Москвы и из автомобилей обычных россиян, что доводит до бешенства тех, кто так долго и планомерно пытался стереть из памяти своего "великого" народа образ украинской звезды.

Какой ответ звезды на обвинения пропагандистов

Андрей Данилко традиционно с юмором относится к таким упрекам. Впрочем, артист признался, что недавно имел определенные проблемы со здоровьем и временно потерял голос. Но уже сейчас он совершенно здоров.

"Не дождетесь! Еще с "Евровидения" я был врагом №1 для соловьев-скабеевых-эрнстов, а во время войны еще больше. Их бесит, что мы смеемся, вопреки всему. А наша цель - дать людям возможность улыбаться, даже когда им болит", - заявляет Андрей Данилко.