Андрій Бєдняков розповів, що найсмачніша їжа на передовій із військовими

Зокрема, на пропозицію учасника подкасту, офіцера управління 12 бригади "Азов" НГУ Дмитра "Дипломата", "проїхати і відзняти прикольний сюжет про те, чим живуть і що їдять хлопці на передовій" Бєдняков відповів: "Я два тижні тому повернувся зі сходу. Я був у 56-ї бригади і я там дуже смачно поїв. І розумію, що готують там дуже класно".

Також Бєдняков додав, що до того був у 59-ї бригади, де так само їв з хлопцями: "Жіночки готували, а ти сидів і їв, і ти розумів, що це дуже смачно, і дуже класно. І коли з комбригом ти їси гречку з м'ясом і з цією компанією хлопців, ніякі ТЦК не заманять тебе захищати Батьківщину так, як просто поїхати до пацанів і побути з ними один день".

Крім того, блогер розповів, що також був під Херсоном, де "пацани відкрили банку огірків, посмажили м'яса і був звичайний сир". "Такий сир я востаннє їв в Маріуполі. Зараз я такий сир вже не їм. Це прямо смак звідкілясь з дитинства. Це найдешевший сир, але це, бляха, був найсмачніший сир", - розповів Бєдняков.

За його словами, навіть, коли "навколо гупають" вибухи, ти в компанії захисників відчуваєш себе у безпеці, "бо віриш, що вони тебе захистять".

Нагадаємо, Андрій Бєдняков родом з Маріуполя, працював ведучим у проєктах "Х-фактор", "Орел і решка" та інших.

На момент початку повномасштабного вторгнення був у відрядженні на Мальдівах, але повернувся в Україну, де продовжує працювати та допомагає українським військовим.