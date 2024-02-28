Андрей Бедняков рассказал, что самая вкусная еда на передовой с военными

В частности, по предложению участника подкаста, офицера управления 12 бригады "Азов" НГУ Дмитрия "Дипломата", "проехать и снять прикольный сюжет о том, чем живут и что едят ребята на передовой" Бедняков ответил: "Я две недели назад вернулся с востока. Я был у 56-й бригады и я там очень вкусно поел. И понимаю, что готовят там очень классно".

Также Бедняков добавил, что до того был у 59-й бригады, где так же ел с ребятами: "Женщины готовили, а ты сидел и ел, и ты понимал, что это очень вкусно, и очень классно. И когда с комбригом ты ешь гречку с мясом и с этой компанией ребят, никакие ТЦК не заманят тебя защищать Родину так, как просто поехать к пацанам и побыть с ними один день».

Кроме того, блогер рассказал, что также находился под Херсоном, где "пацаны открыли банку огурцов, пожарили мясо и был обычный сыр". "Такой сыр я в последний раз ел в Мариуполе. Сейчас я такой сыр уже не ем. Это прямо вкус откуда-то с детства. Это самый дешевый сыр, но это, жесть, был вкуснейший сыр", - рассказал Бедняков.

По его словам, даже когда "вокруг стучат" взрывы, ты в компании защитников чувствуешь себя в безопасности, "потому что веришь, что они тебя защитят".

Напомним, Андрей Бедняков родом из Мариуполя, работал ведущим в проектах "Х-фактор", "Орел и решка" и других.

На момент начала полномасштабного вторжения был в командировке на Мальдивах, но вернулся в Украину, где продолжает работать и помогает украинским военным.