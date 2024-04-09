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Андрій Андрушків дасть публічне в рамках виставки "ГОЛОСИ" музею "Голоси мирних"

Андрій Андрушків дасть публічне в рамках виставки "ГОЛОСИ" музею "Голоси мирних" (фото: прес-служба)
Автор: Ілона Свиридова

Магістр богослов’я, викладач бізнес-школи Українського католицького університету та Української академії лідерства Андрій Андрушк дасть публічне інтервʼю в рамках виставки "ГОЛОСИ" музею "Голоси мирних" Фонду Ріната Ахметова.

Модеруватиме розмову Анастасія Платонова, культурна критикиня та кураторка, повідомляє прес-служба фонду.

Коли: середа, 17 квітня, 17:30

Де: Музей історії міста Києва, вул. Б. Хмельницького, 7.

Вхід вільний за підтвердженою реєстрацією у Музеї «Голоси Мирних»: https://forms.gle/q3wZrkKp5egmJZMLA

Говорити будуть про: 

— війну як чинник індивідуальних та суспільних трансформацій;

— теологічну оптику в контексті меморіалізації війни;

— поняття справедливості та помсти у християнській оптиці;

— важливість збереження пам’яті як гаранта забезпечення повоєнної справедливості;

— важливість системи цінностей (людських, демократичних, християнських) для збереження ідентичності людини і суспільства під час війни.

Андрій Андрушків — випускник Українського Католицького Університету, магістр богословʼя. 17 років працює в комунікаціях, адвокації, проведенні аналітичних досліджень, журналістиці.

Екс-керівник комунікаційної команди Реанімаційний Пакет Реформ. Екс-виконавчий директор аналітично-адвокаційного Центру спільних дій. Ведучий авторських програм на hromadske та Суспільне. Викладач Бізнес-школи УКУ та УАЛ. Від 1 березня 2022 — військовослужбовець ЗСУ. У вільний від служби час пише книгу з розважаннями на біблійні читання "#Джізуснарайоні".

Публічні інтерв’ю відкривають цикл культурологічних подій музею "Голоси мирних", спрямованих на збереження пам’яті про війну. Слідкуйте за анонсами нових заходів у соцмережах Фонду Ріната Ахметова та на сайті музею https://civilvoicesmuseum.org/

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