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Андрей Андрушкив даст публичное в рамках выставки "ГОЛОСА" музея "Голоса мирных"

Андрей Андрешкив даст публичное в рамках выставки "ГОЛОСА" музея "Голоса мирных" (фото: пресс-служба)
Автор: Илона Свиридова

Магистр богословия, преподаватель бизнес-школы Украинского католического университета и Украинской академии лидерства Андрей Андрешкив даст публичное интервью в рамках выставки "ГОЛОСА" музея "Голоса мирных" Фонда Рината Ахметова.

Модерировать разговор Анастасия Платонова, культурная критикиня и кураторша, сообщает пресс-служба фонда.

Когда: среда, 17 апреля, 17:30

Где: Музей истории города Киева, ул. Б. Хмельницкого, 7

Вход свободен по подтвержденной регистрации в Музее «Голоса Мирных»: https://forms.gle/q3wZrkKp5egmJZMLA

Говорить будут о:

войну как фактор индивидуальных и общественных трансформаций;

- теологическую оптику в контексте мемориализации войны;

- понятие справедливости и мести в христианской оптике;

— важность сохранения памяти как гаранта обеспечения послевоенной справедливости;

– важность системы ценностей (человеческих, демократических, христианских) для сохранения идентичности человека и общества во время войны.

Андрей Андрушков – выпускник Украинского Католического Университета, магистр богословия. 17 лет работает в коммуникациях, адвокации, проведении аналитических исследований, журналистике.

Экс-руководитель коммуникационной команды Реанимационный Пакет Реформ. Экс-исполнительный директор аналитико-адвокационного Центра совместных действий. Ведущий авторских программ на hromadske и Общественное. Преподаватель бизнес-школы УКУ и УАЛ. С 1 марта 2022 - военнослужащий ВСУ. В свободное от службы время пишет книгу с развлечениями на библейские чтения "#Джизуснарайоне".

Публичные интервью открывают цикл культурологических событий музея "Голоса мирных", направленных на сохранение памяти о войне. Следите за анонсами новых мероприятий в соцсетях Фонда Рината Ахметова и на сайте музея https://civilvoicesmuseum.org/

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