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Андрей Стрихарский организовал детский турнир по боксу в Киеве

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Понедельник 04 июля 2022 19:53
Андрей Стрихарский организовал детский турнир по боксу в Киеве Фото: Андрей Стрихарский (facebook.com / strikharskyi)
Автор: Илона Свиридова

Народный депутат от фракции "Слуга народа", председатель Ассоциации детско-юношеского спорта Андрей Стрихарский организовал детский турнир по боксу в Киеве.

Об этом Стрихарский сообщил на своей странице в Facebook.

"Вперед к победе - такое название у детского турнира по боксу, который недавно удалось организовать в столичной школе "Логос". За первенство соревновались юные спортсмены из Киева, Северодонецка и Энергодара", - написал Стрихарский.

В завершение политик подарил боксерскому клуба Nikulin Boxing Team, который и стал местом проведения турнира, памятную боксерскую перчатку с подписями выдающихся боксеров Украины.

Андрей Стрихарский организовал детский турнир по боксу в Киеве

Напомним, ранее сообщалось, что Стрихарский организовал чемпионат Киева по дзюдо для детей.

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Андрей Стрихарский
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