Народний депутат від фракції "Слуга народу", голова Асоціації дитячо-юнацького спорту Андрій Стріхарський організував дитячий турнір з боксу у Києві.

Про це Стріхарський повідомив на своїй сторінці у Facebook.

"Вперед до перемоги - таку назву має дитячий турнір з боксу, який нещодавно вдалося організувати у столичній школі "Логос". За першість змагалися юні спортсмени з Києва, Северодонецька та Енергодара", - написав Стріхарський.

На завершення політик подарував боксерському клубу Nikulin Boxing Team, який і став місцем проведення турніру, пам‘ятну боксерську перчатку з підписами видатних боксерів України.