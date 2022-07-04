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Андрій Стріхарський організував дитячий турнір з боксу у Києві

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Понеділок 04 липня 2022 19:53
Андрій Стріхарський організував дитячий турнір з боксу у Києві Фото: Андрій Стріхарський (facebook.com / strikharskyi)
Автор: Ілона Свиридова

Народний депутат від фракції "Слуга народу", голова Асоціації дитячо-юнацького спорту Андрій Стріхарський організував дитячий турнір з боксу у Києві.

Про це Стріхарський повідомив на своїй сторінці у Facebook.

"Вперед до перемоги - таку назву має дитячий турнір з боксу, який нещодавно вдалося організувати у столичній школі "Логос". За першість змагалися юні спортсмени з Києва, Северодонецька та Енергодара", - написав Стріхарський.

На завершення політик подарував боксерському клубу Nikulin Boxing Team, який і став місцем проведення турніру, пам‘ятну боксерську перчатку з підписами видатних боксерів України.

Андрій Стріхарський організував дитячий турнір з боксу у Києві

Нагадаємо, раніше повідомлялось, що Стріхарський організував чемпіонат Києва з дзюдо для дітей.

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Андрій Стріхарський
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