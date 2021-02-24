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Андрей Хлывнюк на радио отличился смелой импровизацией: этого нет в тексте!

Новина українською → Киев, Среда 24 февраля 2021 15:25
Андрей Хлывнюк на радио отличился смелой импровизацией: этого нет в тексте! Андрей Хлывнюк (фото: РБК-Украина)
Автор: Владимир Костырин

Лидер группы "Бумбокс" Андрей Хлывнюк во время радио эфира, рассказывая о погоде в Украине, внезапно решил изменить тему и жестко раскритиковал правоохранительную и судебную системы.

Видео такой импровизации 24 февраля музыкант опубликовал в своем Facebook.

Музыкант также высказался в поддержку активиста Сергея Стерненко, которого суд приговорил к 7 годами лишения свободы, вызвав широкий резонанс в обществе.

Хлывнюк озвучил свою позицию оригинальным способом. В прямом эфире на "Нашем радио" артист читал с телефона прогноз погоды, но затем, практически без пауз, заговорил о других проблемах.

"В Украине работает советская правоохранительная и судебная система. Прокуратура, которая обвинит кого угодно. И полиция, которая убивает и насилует. И суды, которые отпускают убийц, и сажают лучших граждан", - сказал Андрей, озвучивая "прогноз погоды" в Украине.

В это время в студии раздался возмущенный голос работников радио: "Этого нет в тексте!".

"Свободу Сергею Стерненко. Спасибо", - закончил свою мысль рокер.

Видео: Андрей Хлывнюк поддержал Стерненко и раскритиковал судебную систему в прямом эфире

В сети восхищаются поступком фронтмена группы "Бумбокс" и необычным способом озвучить наболевшее. Также подписчики Андрея иронизируют над реакцией редакторов радио, и поддерживают подобные импровизации в эфирах.

  • Спасибо вам!
  • Красава, Андрей, спасибо за позицию!
  • Молодец! Этого нет в тексте!!!
  • Люблю импровизацию с правильным посылом! Спасибо!
  • И это снова поступок - через семь лет после Революции Достоинства свобода снова должна прорываться в оккупированные эфиры
  • Красавчик! Андрей, это прошло в эфир? Редакторы радио поседели сразу, или постепенно?

Ранее сообщалось, что Андрей Хлывнюк отказался от концерта с россиянами на одном из концертов в Европе.

Напомним, что фронтмен украинской группы "Бумбокс" Андрей Хлывнюк осенью 2020-го сообщил, что заразился коронавирусом.

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