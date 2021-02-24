Андрей Хлывнюк на радио отличился смелой импровизацией: этого нет в тексте!

Лидер группы "Бумбокс" Андрей Хлывнюк во время радио эфира, рассказывая о погоде в Украине, внезапно решил изменить тему и жестко раскритиковал правоохранительную и судебную системы.

Музыкант также высказался в поддержку активиста Сергея Стерненко, которого суд приговорил к 7 годами лишения свободы, вызвав широкий резонанс в обществе.

Хлывнюк озвучил свою позицию оригинальным способом. В прямом эфире на "Нашем радио" артист читал с телефона прогноз погоды, но затем, практически без пауз, заговорил о других проблемах.

"В Украине работает советская правоохранительная и судебная система. Прокуратура, которая обвинит кого угодно. И полиция, которая убивает и насилует. И суды, которые отпускают убийц, и сажают лучших граждан", - сказал Андрей, озвучивая "прогноз погоды" в Украине.

В это время в студии раздался возмущенный голос работников радио: "Этого нет в тексте!".

"Свободу Сергею Стерненко. Спасибо", - закончил свою мысль рокер.

Видео: Андрей Хлывнюк поддержал Стерненко и раскритиковал судебную систему в прямом эфире

В сети восхищаются поступком фронтмена группы "Бумбокс" и необычным способом озвучить наболевшее. Также подписчики Андрея иронизируют над реакцией редакторов радио, и поддерживают подобные импровизации в эфирах.