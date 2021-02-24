Андрій Хливнюк на радіо відзначився сміливою імпровізацією: цього немає в тексті!

Лідер гурту "Бумбокс" Андрій Хливнюк під час радіо ефіру, розповідаючи про погоду в Україні, раптово вирішив змінити тему і жорстко розкритикував правоохоронну і судову системи.

Музикант також висловився на підтримку активіста Сергія Стерненка, якого суд засудив до 7 років позбавлення волі, викликавши широкий резонанс у суспільстві.

Хливнюк озвучив свою позицію оригінальним способом. В прямому ефірі на "Нашому радіо" артист читав з телефону прогноз погоди, але потім, практично без пауз, заговорив про інші проблеми.

"В Україні працює совєтська правоохоронна і судова система. Прокуратура, яка звинуватить кого завгодно. І поліція, яка вбиває і ґвалтує. І суди, які відпускають вбивць, і саджають найкращих громадян", - сказав Андрій, озвучуючи "прогноз погоди" в Україні.

В цей час у студії пролунав обурений голос працівників радіо: "Цього немає в тексті!".

"Свободу Сергію Стерненку. Дякуюі", - закінчив свою думку рокер.

Відео: Андрій Хливнюк підтримав Стерненка і розкритикував судову систему в прямому ефірі

У мережі захоплюються вчинком фронтмена гурту "Бумбокс" і незвичайним способом озвучити наболіле. Також підписники Андрія іронізують над реакцією редакторів радіо, і підтримують подібні імпровізації в ефірах.