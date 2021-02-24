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Андрій Хливнюк на радіо відзначився сміливою імпровізацією: цього немає в тексті!

Новость на русском → Київ, Середа 24 лютого 2021 15:25
Андрій Хливнюк на радіо відзначився сміливою імпровізацією: цього немає в тексті! Андрій Хливнюк (фото: РБК-Україна)
Автор: Володимир Костирін

Лідер гурту "Бумбокс" Андрій Хливнюк під час радіо ефіру, розповідаючи про погоду в Україні, раптово вирішив змінити тему і жорстко розкритикував правоохоронну і судову системи.

Відео такої імпровізації 24 лютого музикант опублікував у своєму Facebook.

Музикант також висловився на підтримку активіста Сергія Стерненка, якого суд засудив до 7 років позбавлення волі, викликавши широкий резонанс у суспільстві.

Хливнюк озвучив свою позицію оригінальним способом. В прямому ефірі на "Нашому радіо" артист читав з телефону прогноз погоди, але потім, практично без пауз, заговорив про інші проблеми.

"В Україні працює совєтська правоохоронна і судова система. Прокуратура, яка звинуватить кого завгодно. І поліція, яка вбиває і ґвалтує. І суди, які відпускають вбивць, і саджають найкращих громадян", - сказав Андрій, озвучуючи "прогноз погоди" в Україні.

В цей час у студії пролунав обурений голос працівників радіо: "Цього немає в тексті!".

"Свободу Сергію Стерненку. Дякуюі", - закінчив свою думку рокер.

Відео: Андрій Хливнюк підтримав Стерненка і розкритикував судову систему в прямому ефірі

У мережі захоплюються вчинком фронтмена гурту "Бумбокс" і незвичайним способом озвучити наболіле. Також підписники Андрія іронізують над реакцією редакторів радіо, і підтримують подібні імпровізації в ефірах.

  • Спасибі вам!
  • Красава, Андрій, дякую за позицію!
  • Молодець! Цього немає в тексті!!!
  • Люблю імпровізацію з правильним посилом! Спасибі!
  • І це знову вчинок - через сім років після Революції Гідності свобода знову повинна прориватися в окуповані ефіри
  • Красень! Андрій, це пройшло в ефір? Редактори радіо посивіли одразу чи поступово?

Раніше повідомлялося, що Андрій Хливнюк відмовився від концерту з росіянами на одному з концертів в Європі.

Нагадаємо, що фронтмен української групи "Бумбокс" Андрій Хливнюк восени 2020-го повідомив, що заразився на коронавірус.

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Новини України Життя Андрій Хливнюк Сергій Стерненко
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