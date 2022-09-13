Андрей Данилко показал свое отношение к россиянам: красноречивое фото

Андрей Данилко высказал откровенно свое отношение к россиянам, которые оккупировали Херсон. К его позиции присоединилась Инна Белоконь, которая выполняет роль "мамы" Верки Сердючки на концертах Андрея Данилко.

На снимке изображен сам Андрей Данилко и его верная подруга Инна Белоконь. Взгляды у них суровые, а руки сложены в дули. И именно этим жестом артисты показали россиянам, что они о них думают.

"Вот вам, а не Херсон!" - так подписал фотографию шоумен.

Это красноречивое фото вызвало массу положительных комментариев и поддержку со стороны подписчиков.