Андрей Данилко показал свое отношение к россиянам: красноречивое фото

Андрей Данилко высказал откровенно свое отношение к россиянам, которые оккупировали Херсон. К его позиции присоединилась Инна Белоконь, которая выполняет роль "мамы" Верки Сердючки на концертах Андрея Данилко.
Соответствующее фото Данилко разместил на странице в Instagram.
На снимке изображен сам Андрей Данилко и его верная подруга Инна Белоконь. Взгляды у них суровые, а руки сложены в дули. И именно этим жестом артисты показали россиянам, что они о них думают.
"Вот вам, а не Херсон!" - так подписал фотографию шоумен.
Кстати, ранее Андрей Данилко высказался по поводу молчания своих коллег по шоу-бизнесу. Он объяснил, почему молчат Ани Лорак, Наташа Королева и другие.
А также мы рассказывали о том, что Андрей Данилко разнес в хлам российскую журналистку.
Еще мы сообщали о том, что Данилко поразил откровенной правдой о своих отношениях с сестрой.