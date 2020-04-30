Андрей Богдан назвал имя следующего президента

Андрей Богдан решил назвать имя будущего президента, по его мнению. Бывший глава Офиса президента опубликовал на своей странице в Facebook забавное видео, на котором мэр Киева Виталий Кличко сам себя стрижет. Отметим, что сам ролик выложен в социальной сети TikTok, которая сейчас приобретает популярность.

Таким образом, Богдан в шутку намекает, что именно Кличко сядет в президентское кресло.

"А я уже знаю, кто будет следующим президентом. Скоро", - написал бывший глава Офиса президента.

Андрей Богдан назвал имя будущего президента Украины (Facebook)

В комментариях над Богданом начали шутить, что он не прав и Кличко не может стать президентом.

Я думаю в какой-то момент украинцев это кино достанет и вернется с дальних краев Азаров. Кстати, все о нем очень высокого мнения и нормальные управленцы с бывших команд. Незабаром.

Главное, чтобы тебя нигде больше не было во власти!

Нехай буде Кличко краще.

Скриншот комментариев (Facebook)

Напомним, Андрей Богдан был официально уволен Владимиром Зеленским с поста руководителя Офиса президента Украины. Соответствующий приказ появился на сайт президента 11 февраля. Новым руководителем ОП стал помощник Зеленского Андрей Ермак.

Как мы ранее писали, самые скандальные выходки Андрея Богдана опубликовали в сети.