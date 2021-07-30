На Подоле строят современный многофункциональный комплекс: что там будет

Как отмечается, цель авторов — создать место силы, которое объединит активных и прогрессивных киевлян и станет новым лавмарком города.

Проект представляет собой реконструкцию недостроенного здания середины нулевых. Первоначальный проект представлял собой пример типичной псевдоисторической застройки того времени. Приступая к проекту реконструкции недостроя, архитектор и девелопер решили отказаться от имитации и создать честное современное пространство, которое будет гармонично вписываться в контекст Подола.

"Киевская и украинская архитектура в целом последние 30 лет пыталась вернуться в прошлое — в тот пласт дореволюционного наследия, который у нас сохранился. Но такой подход не дает, с одной стороны, высказаться современникам, а с другой — обесценивает подлинную историческую ценность нашей архитектуры. И мы получаем однообразные, неискренние города — абсолютно непохожие на те европейские локации, которые мы так любим", — отмечает архитектор ANDRIYIVSKY City Space Алексей Пахомов.

Оставшийся в "наследство" недострой не будут сносить, а перепроектируют, чтобы снизить количество используемых ресурсов — по аналогии со многими объектами в Европе и Северной Америке. А новые части построят с использованием материалов, добытых в Украине.

Часть ANDRIYIVSKY City Space займут апартаменты. Их количество будет ограниченным — всего 16 пространств, рассчитанных на три или четыре комнаты. Таким образом комплекс предлагает невысокую плотность заселения, и возможность жить рядом с единомышленниками. Жителям будут доступны общественные террасы, внутренняя площадь, подземный паркинг, ресторан с террасой на крыше, а также развитая инфраструктура Подола: близость к метро, учебные учреждения, больницы, рестораны и исторический центр города.

Большую часть нового комплекса будут занимать офисные и коммерческие помещения (на 9600 и 2250 кв. м соответственно). Для офисных пространств здесь предусмотрены собственные террасы с видом на Андреевскую улицу и подземный паркинг. Коммерческие заведения будут располагаться преимущественно на первом этаже здания.

При проектировании комплекса авторы закладывали в него концепцию City Space, когда объект служит не только своим резидентам, но и городу.

Ожидается, что активные первые этажи с заведениями и ритейлом активируют Андреевскую улицу на этом участке. А комплекс в целом позволит создать новые пешеходные маршруты и станет драйвером развития Подола.