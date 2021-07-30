На Подолі будують сучасний багатофункціональний комплекс: що там буде

Як зазначається, мета авторів — створити місце сили, яке об'єднає активних і прогресивних киян і стане новим лавмарком міста.

Проект являє собою реконструкцію недобудованої споруди середини нульових. Початковий проєкт був прикладом типової псевдоісторичної забудови того часу. Беручись за проєкт реконструкції недобудови, архітектор і девелопер вирішили відмовитися від імітації та створити чесний сучасний простір, який буде гармонійно вписуватися в контекст Подолу.

"Київська та українська архітектура загалом останні 30 років намагалася повернутися в минуле — у той пласт дореволюційної спадщини, який у нас зберігся. Але такий підхід, з одного боку, не дає висловитися сучасникам, а з іншого — знецінює справжню історичну архітектуру. І ми отримуємо одноманітні, нещирі міста — абсолютно не схожі на ті європейські локації, які так любимо", — відзначати архітектор ANDRIYIVSKY City Space Олексій Пахомов.

Недобуд, який залишився у "спадок", не зноситимуть, а перепроєктують, щоби знизити кількість використовуваних ресурсів — за аналогією з багатьма об’єктами в Європі та Північній Америці. А нові частини побудують із використанням матеріалів, добутих в Україні.

Частину ANDRIYIVSKY City Space займатимуть апартаменти. Кількість їх буде обмеженою — усього 16 просторів, розрахованих на три або чотири кімнати. Для жителів будуть доступні громадські тераси, внутрішня площа, підземний паркінг, ресторан із терасою на даху, а також розвинена інфраструктура Подолу: близькість до метро, ​​навчальні установи, лікарні, ресторани й історичний центр міста.

Велику частину нового комплексу займатимуть офісні та комерційні приміщення (на 9600 і 2250 кв. м відповідно). Для офісних просторів тут передбачено власні тераси із Подільськими краєвидами та підземний паркінг. Комерційні заклади розташовуватимуться переважно на першому поверсі будівлі.

Проектуючи комплекс, автори закладали в нього концепцію City Space, коли об’єкт служить не тільки своїм резидентам, але й місту.

Очікується, що активні перші поверхи із закладами та ритейлом активують вулицю Андріївську на цій ділянці. А комплекс загалом дозволить створити нові пішохідні маршрути і стане драйвером розвитку Подолу.