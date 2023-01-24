Андре Тан назвав 5 трендових речей, які повинна мати кожна модниця у 2023 році: фотоприклади

Проста біла майка

Культовою річчю моди 2023 стане проста біла майка-алкоголічка. Носити її можна на голе тіло з будь-яким низом - зі спідницею/штанами або в найпростішій, але безпрограшній комбінації - з улюбленими джинсами.

Білу майку найпростіше поєднувати з улюбленими джинсами (скриншот)

Паєтки

Паєтки залишаються у тренді 2023 року, тому сміливо купуйте сукні актуального відтінку. Андре Тан радить звернути увагу на ніжно-блакитні та лазурні кольори, і носити їх з трендовими ботфортами та оверсайз шубами.

Паєтки залишаються у трендах 2023 року (скриншот)

Широкі штани

Must-have у будь-чийому гардеробі, який потрібен вже зараз - широкі штани та джинси. Носити їх краще з обтягуючим верхом, наприклад з боді, кроп-сорочками, светрами або, якщо хочеться чогось яскравішого - із сексуальними корсетами та бра.

Широкі штани є обов'язковими у гардеробі цього року (скриншот)

Волани та буфи

Стильне рішення на весну-літо 2023 - це одяг з воланами та буфами.

Сукні, блузи, пальта - шукайте, що вам до душі, але придбати річ з таким цікавим елементом варто на весну. Легкість, ніжність, витонченість та стиль - ось про що цей тренд.

Одяг з воланами та буфами підкреслює витонченість і стиль (скриншот)

Оверсайз бомбери

Цього року будуть у тренді подовжені моделі бомберів, а також варіанти із незвичних тканин, прикрашені вишивками та іншим декором. Вони будуть вкрай популярними, тож починайте шукати бомбери на весну вже зараз.



Особливо популярними будуть бомбери із вишивкою та іншим декором (скриншот)