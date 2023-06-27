Андре Тан назвав 5 речей, які ніколи не вийдуть із моди

Які речі у гардеробі будуть модними завжди

Класичний піджак

Ця річ уже давно вийшла за межі ділового стилю та стала улюбленим елементом гардеробу багатьох українок. Піджак можна одягати як на роботу, так і на будь-яку урочисту подію чи просто прогулянку. З піджаком образ завжди виглядає стильним, навіть якщо ви одягнете його зі звичайними джинсами та футболкою.

Тільник

Тільники увійшли в моду в минулому столітті за ініціативою самої Коко Шанель і залишаються актуальними до цього дня. З ними можна створити безліч класних образів: спортивні, романтичні, на кожен день, ділові.

Рукав тільника може бути як коротким, так і довгим, тому його можна носити в будь-яку погоду та створювати багато цікавих образів.

Сорочка

Це, безумовно, найуніверсальніша річ у гардеробі. Сорочку можна носити не тільки як самостійну річ, а і як верхній шар, а під неї можна одягати футболку, водолазку чи навіть сукню. З нею можна створити безліч стильних образів на будь-яку подію. Не бійтеся експериментувати.

Маленьке чорне плаття

Класика - це завжди виграшний варіант. Маленька чорна сукня має бути в гардеробі кожної жінки. Про це говорила ще знаменита Коко Шанель. Чорна сукня завжди з нами та допомагає у різних життєвих ситуаціях. Ця річ точно ніколи не вийде з моди.

Прямі джинси

Жоден ультрамодний фасон не замінить правильних прямих джинсів. Вони виглядають дорого, підкреслюють витонченість щиколоток і бездоганно вписуються у будь-який образ.

Пам'ятайте, що база гардероба – це дуже важливо. Тому у вашій шафі обов'язково мають бути речі, які стануть основою стильного образу і не вийдуть із моди. Не забувайте про це, коли вигадуватимете нові образи.