Андре Тан назвав 5 пар взуття, яке стане головним трендом літа: з чим їх носити (фото)

Мюлі

"Відкриті пʼяти, витончені форми, шкіра або сатин - мюлі повертаються в гардероб як ознака спокійної елегантності", - розповів Андре.

Він радить носити їх як з діловими костюмами, так і з романтичними сукнями. За словами дизайнера, зараз особливо популярні моделі на kitten-heels і з мінімалістичним дизайном.

В'єтнамки

"Цього літа вʼєтнамки - це не лише взуття для пляжу. Шкіряні моделі на пласкій або платформенній підошві - частина міських образів у стилі 90-х", - зазначає Тан.

Стилізувати в'єтнамки дуже легко. Андре радить носити їх з лляними штанами, довгими спідницями або денімом.

Балетки

Актуальні моделі цього літа:

з загостреним носом

на міні-підборах

з ремінцями.

"Вони гармонійно поєднуються з шортами-бермудами, сукнями бебі-долл і легкими сарафанами. Головне - баланс ніжності та актуальності", - наголосив дизайнер.

Лофери

Носити це взуття Тан радить оригінально. Спробуйте стилізувати їх шкарпетками або ж просто взувайте на босу ногу.

"Широка підошва, металева фурнітура, іноді - кольорові варіації. Вони чудово доповнюють як маскулінні, так і фемінні образи", - пояснив модельєр.

Ретро-кеди

Денім, шорти, сукні та жакети-oversize - під усе це вдало підійдуть такі кеди. Зручне й практичне взуття може бути різним.

"Кеди з потертої шкіри або тканини, з простим логотипом або взагалі без нього. Це повернення до автентичності й функціональності", - розповів Андре.