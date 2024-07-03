Анатолий Анатолич трогательно обратился к любимой и вспомнил историю их знакомства (фото)

Анатолий Анатолич трогательно обратился в соцсетях к своей жене Юле по случаю ее дня рождения. Шоумен поделился архивными кадрами, а в подписи к ним оставил теплые слова.

Как Анатолич поздравил жену с праздником

Так, в посте звезда вспомнил период знакомства с будущей избранницей. Она, по словам шоумена, сильно повлияла на его дальнейшую жизнь и изменила и его самого.

"Когда мы познакомились с Юлой (я постоянно говорю не тот год, поэтому здесь не буду пробовать - это были 2010-е), то я был немного другим. Я весил на 20 кг больше, не знал, что можно пробежать больше одного километра, не представлял, как это странствовать по миру, как это быть отцом, как это строить планы и мечтать по-настоящему...", - написал Анатолий.

Ведущий поздравил жену с днем рождения (Фото: instagram.com/anatoliyanatolich)

Отец троих детей также поделился рассказом о том, каким было их первое свидание.

"Мы увиделись на мостике. Под нами был Днепр, над нами - мирное небо, а вокруг - доллар по 8. И первое свидание, на котором ты заказала борщ, и я понял, что это будет что-то интересное. Но даже не догадывался насколько. Так вот. Все, что потом произошло со мной, связано с тобой", - отметил он.

Шоумен показал архивные кадры (Фото: instagram.com/anatoliyanatolich)

Напоследок знаменитость поблагодарил партнершу за постоянную поддержку и любовь, а также признался, что "видит ее в их детях".

"Я неожиданно начал зарабатывать. Стал телеведущим, а затем блогером, и все эти переломные моменты связаны с такой поддержкой. Я вижу тебя в наших детях, и это никогда не изменится. И в итоге ты изменила меня. И продолжаешь удивительным образом влиять на меня и сейчас. За многие годы после той встречи на мостике", - также говорится в источнике.

Пара воспитывает троих детей (Фото: instagram.com/anatoliyanatolich)

Напомним, в браке с Юлией Бойко Анатолич воспитывает дочерей Алису (2011), Лолиту (2013) и сила Нила, который появился на свет в 2021 году. К слову, крестной мамой Алисы является исполнительница Светлана Лобода, а крестным - автор "95 Квартала" Вадим Переверзев.

Звездные супруги с дочками (Фото: instagram.com/anatoliyanatolich)