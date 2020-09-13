Анастасия Заворотнюк обратилась к поклонникам впервые за полгода

Известная российская актриса Анастасия Заворотнюк, которая уже больше года борется с онкологическим заболеванием, впервые за полгода обратилась к поклонникам в социальной сети. До этого артистка коммуницировала с фанатами последний раз в апреле 2020 года. Сейчас "прекрасная няня" поделилась радостными снимками со дня годовщины свадьбы.

В своем аккаунте в Instagram артистка показала серию фотографий подарков своей младшей дочери. Заворотнюк показала открытки, картинки и букет, сделанные ее дочкой вручную. Подарки были приурочены к 12-й годовщине свадьбы артистки с Петром Чернышевым.

"Подарок от доченьки на 12-ю годовщину свадьбы и просто самое лучшее творчество", - подписала серию фотографий артистка.

Спустя три часа после публикации фотографий под постом артистки появилось несколько сотен комментариев с пожеланиями фанатов. Помимо поздравлений с личным праздником актрисы, многие желали ей и ее близким здоровья.

Следует напомнить, что с 22 сентября 2008 года артистка замужем за фигуристом Петром Чернышевым. В октябре 2018 года у пары родилась дочь Мила. Также артистка имеет двух детей от предыдущего брака.

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