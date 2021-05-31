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Анастасия Приходько еще раз вспомнила о Меладзе и домогательствах: я ж могу и ударить

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Понедельник 31 мая 2021 12:07
Анастасия Приходько еще раз вспомнила о Меладзе и домогательствах: я ж могу и ударить Фото: Анастасия Приходько отреагировала на скандал с Меладзе (facebook.com.Анастасія Приходько)
Автор: Людмила Жукова

Украинская певица Анастасия Приходько снова высказалась о скандале с сексуальными домогательствами известного продюсера Константина Меладзе.

На этот раз исполнительница прокомментировала эту ситуацию Кате Осадчей в программе "Светская жизнь".

Приходько отметила, что ее возмутили слова Ани Лорак о том, что "неприемлемые условия работы якобы предлагали всем артистам, и они были согласны". Артистка сообщила, что Меладзе ей такого и не смел предлагать.

"Мне это не понравилось, так как мне о таких условиях никто не рассказывал, и у меня их в контракте не было", - отметила Анастасия.

Также 33-летняя звезда призналась, что с Меладзе у нее не совсем хорошие отношения.

"У меня не очень хорошие отношения были с Константином Меладзе, но они не имели сексуального характера. Они были немного другие, но это тоже не очень хорошо", — отметила звезда.

После участия в конкурсе Евровидение 2009 от России Приходько расторгла контракт с продюсером.

Приходько добавила, что ни разу не была жертвой сексуальных домогательств.

"Посмотри на меня, у кого повернется язык мне что-то предлагать? Я же могу и ударить", —сказала исполнительница.

Напомним, что Ани Лорак впервые высказалась о скандале с домогательствами Меладзе.

А вот Анастасия Приходько выступила в защиту композитора, заявив, что ей он ничего подобного не предлагал.

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