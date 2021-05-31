Анастасія Приходько ще раз згадала про Меладзе і домагання: я ж можу і вдарити
Українська співачка Анастасія Приходько знову висловилася про скандал з сексуальними домаганнями відомого продюсера Костянтина Меладзе.
Цього разу виконавиця прокоментувала цю ситуацію Каті Осадчій у програмі "Світське життя".
Приходько зазначила, що її обурили слова Ані Лорак про те, що "неприйнятні умови роботи нібито пропонували всім артистам, і вони були згодні". Артистка повідомила, що Меладзе їй такого і не смів пропонувати.
"Мені це не сподобалося, так як мені про такі умови ніхто не розповідав, і у мене їх в контракті не було", - зазначила Анастасія.
Також 33-річна зірка зізналася, що з Меладзе у неї не зовсім хороші стосунки.
"У мене не дуже хороші стосунки були з Костянтином Меладзе, але вони не мали сексуального характеру. Вони були трохи інші, але це теж не дуже добре", — зазначила зірка.
Після участі в конкурсі Євробачення 2009 від Росії Приходько розірвала контракт з продюсером.
Приходько додала, що жодного разу не була жертвою сексуальних домагань.
"Подивися на мене, у кого повернеться язик мені щось пропонувати? Я ж можу і вдарити", - сказала виконавиця.
Нагадаємо, що Ані Лорак вперше висловилася про скандал з домаганнями Меладзе.
А ось Анастасія Приходько виступила на захист композитора, заявивши, що їй він нічого подібного не пропонував.