Аналітик розповів, що буде з цінами на квартири в Україні

Сьогодні жителі Києва просять за однокімнатну квартиру близько трьох мільйонів гривень. У Львові вартість "однушки" на вторинному ринку теж "кусається", адже власники такого житла просять за свої квадратні метри понад два мільйони. В топ міст з найдорожчими квартирами також входять Одеса, Вінниця, Ужгород і Дніпро.

Чи подешевшають квартири найближчим часом? Від чого цього року буде залежати вартість квадратних метрів? Де ціни навпаки поповзуть догори? Відповіді на ці питання дав директор з маркетингу сервісу ЛУН Денис Суділковський.

Що буде з цінами на квартири в Україні

За словами експерта, на поточні ціни "впливають як зниження попиту, так і значне зниження пропозиції".

"Проте тренд на відновлення позитивний. За останніми соціологічними дослідженнями, станом на січень 2023, 45% вимушених переселенців вже повернулися додому. Це пожвавлює всі ринки: як придбання готового житла, так і збільшення інтересу до інвестицій у новобудови в січні 2023-го", - говорить Денис.

Також він відзначає, що зміна цін на квартири наразі залежить від успіхів Збройних сил України на фронті.

"Наша повна перемога та економічне зростання можуть стимулювати ріст цін в містах з роботою", - додає Суділковський.

Зокрема, звертає увагу експерт, за даними ресурсів з пошуку роботи кількість вакансій сьогодні становить 60% від довоєнного, а лише за січень додалось 15 тисяч нових робочих місць, що є найбільшим приростом з початку вторгнення.

Також варто зазначити, що сьогодні ціни на квартири в Ужгороді (мова йде про трикімнатні квартири) в середньому на 1000 доларів вищі, ніж в Одесі.

Тобто, ціни на квартири в областях, які ближчі до кордону з ЄС та віддалені від зони проведення активних бойових дій, навряд чи впадуть найближчим часом.