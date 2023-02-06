Аналитик рассказал, что будет с ценами на квартиры в Украине

Сегодня жители Киева просят за однокомнатную квартиру около трех миллионов гривен. Во Львове стоимость "однушки" на вторичном рынке тоже "кусается", ведь владельцы такого жилья просят за свои квадратные метры более двух миллионов. В топ городов с самыми дорогими квартирами также входят Одесса, Винница, Ужгород и Днепр.

Подешевеют ли квартиры в ближайшее время? От чего в этом году будет зависеть стоимость квадратных метров? Где цены наоборот поползут вверх? Ответы на эти вопросы дал директор по маркетингу сервиса ЛУН Денис Судилковский.

Что будет с ценами на квартиры в Украине.

По словам эксперта, на текущие цены "влияют как снижение спроса, так и значительное понижение предложения".

"Однако тренд на восстановление положителен. По последним социологическим исследованиям, по состоянию на январь 2023, 45% вынужденных переселенцев уже вернулись домой. Это оживляет все рынки: как приобретение готового жилья, так и увеличение интереса к инвестициям в новостройки в январе 2023-го", – говорит Денис.

Также он отмечает, что изменение цен на квартиры зависит от успехов Вооруженных сил Украины на фронте.

"Наша полная победа и экономический рост могут стимулировать рост цен в городах с работой", – добавляет Судилковский.

В частности, обращает внимание эксперт, по данным ресурсов по поиску работы, количество вакансий сегодня составляет 60% от довоенного, а только за январь добавилось 15 тысяч новых рабочих мест, что является наибольшим приростом с начала вторжения.

Также стоит отметить, что сегодня цены на квартиры в Ужгороде (речь идет о трехкомнатных квартирах) в среднем на 1000 долларов выше, чем в Одессе.

То есть цены на квартиры в областях, которые ближе к границе с ЕС и удалены от зоны проведения активных боевых действий, вряд ли упадут в ближайшее время.