Анальгин с димедролом и сиропы от кашля. Как и почему украинские врачи гробят здоровья наших детей

Анальгин с димедролом

Самые "вопиющие" и частые назначения серди врачей "старой школы" - анальгин с димедролом, сироп от кашля.

"В целом есть препараты, которые не нанесут ни вреда, ни пользы. Но есть препараты, использование которых может нанести большой вред организму. Например, свечи анальдим - анальгин с димедролом (любимый коктейль для снижения температуры скорой помощи)", - сообщила эксперт.

Татьяна отмечает, что во всем цивилизованном мире такой "коктейль" запрещен в педиатрии, а у нас до сих пор используется.

"Или сиропы от кашля. Они запрещены до 4-6 лет (в разных странах разные ограничения). А у нас назначаются чуть ли не с рождения", - рассказала Колчанова.

Очень часто у младенцев "кашель от соплей, стекающих по стенке горла, раздражая его", а врач назначает выше упомянутые сиропы.

"Ребенок их пьет, мокрота в легких увеличивается, ребенок не может ее откашлять, потому что элементарно не хватает силы, в результате, в лучшем случае, появляется обструкция, а в худшем случае - присоединяется пневмония..."- рассказывала Татьяна.

Антибиотики "для профилактики"

К сожалению, практика выписки антибиотиков ребенку без необходимости - очень распространена в Украине.

"Больше всего меня возмущает это неконтролируемое и не обоснованное назначение антибиотиков для лечения вирусов, или для профилактики, или на третий день температуры (особенно в период COVID часто при нормальном состоянии, врачи назначают сразу 2-3 антибиотики одновременно, при том - из группы резерва)", - поведала эксперт.

"Мы идем к тому, что организм привыкает к антибиотикам и появляется антибиотикорезистентность, то есть, когда антибиотики уже просто не работают", - добавила она.

Вред небулайзеров

Еще один из вариантов лечения, что может принести вред - наличие небулайзера (ингалятора) в семье и "желание залить туда все на свете".

"Есть четкие показания к его использованию. Их не так много. А у нас ингалировать любят все и всем - сопли, красное горло, кашель. В лучшем случае то будет физраствор, а в худшем - льют и "Боржоми" и сиропы отхаркивающие, которые не являются стерильными и их категорически запрещено ингалировать", - резюмировала специалист.