Ампутировали ногу: на Донбассе женщина с ребенком подорвались в поле

На Донбассе женщина с 11-летним сыном подорвались на взрывчатке, когда просто шли по полю. Инцидент произошел на подконтрольной боевикам "ЛНР" территории в Луганской области около населенного пункта Золотое-5 (Михайловка, в 61 км от Луганска).

В результате происшествия пострадавшей пришлось ампутировать ногу. Об этом говорится в отчете Мониторинговой миссии ОБСЕ за 7 октября.

Отмечается, что сама трагедия случилась еще около недели назад.

Было установлено, что женщина 40-49 лет с двумя детьми отправились искать корову, которая пропала. Мама с сыном и дочерью шли по полю, и в один момент наткнулись на взрывное устройство в земле. Мина была прямо посередине этого поля.

После взрыва женщина получила серьезные травмы ног, а мальчик - глаз. Пострадавших доставили в больницу в оккупированном "ЛНРовцами" городе Первомайск. Там медики провели операцию, и пациентке пришлось ампутировать левую ногу ниже колена.

Врачи в Луганске рассказали, что ребенку прооперировали глаза.

Девочка в результате подрыва, к счастью, не пострадала.

6 октября ее сестра по телефону сообщила команде Миссии, что 28 сентября узнала об инциденте от дочери пострадавшей, а когда добралась до этого поля, увидела раненых сестру и племянника.

Ранее сообщалось, что в конце сентября на Донбассе на мине подорвался офицер РФ - в результате подрыва он потерял часть конечности.

Также мы писали о том, что недавно полиция раскрыла громкое дело о покушении на бывшую пленницу боевиков на Донбассе, которая подорвалась на растяжке во дворе собственного дома.