Американці тестують "розумні" ракети StormBreaker. Чим вони відрізняються від звичайних

Що відомо про StormBreaker

Ще навесні 2023 року американська компанія Raytheon, що є найбільшим виробником керованих ракет у світі, підписала контракт на постачання Повітряним силам США 1500 керованих високоточних авіаснарядів GBU-53/B StormBreaker вартістю 320 млн доларів.

Згідно з інформацією на офіційному порталі компанії, "розумна" зброя StormBreaker дає операторам перевагу в бою, вражаючи рухомі цілі за найгірших погодних умов".

Уточнюється, що крилатий боєприпас автономно виявляє та класифікує рухомі цілі в умовах поганої видимості - через темряву, погану погоду, дим, пил і т.ін.

Для розробки та вдосконалення StormBreaker використовують новітні цифрові технології (як інструменти, так і процеси).

Такі боєприпаси здатні "працювати" за будь-яких умов (фото: rtx.com)

Переваги "розумної" зброї

Несприятливі погодні умови або ж обмежена видимість внаслідок інших факторів регулярно загрожують бійцям під час військових дій. Саме тому експерти Raytheon взялись за створення та вдосконалення "розумних" снарядів.

На відміну від звичайних ракет чи авіабомб, технології StormBreaker пропонують потужну систему самонаведення, що забезпечує "максимальну експлуатаційну гнучкість" завдяки трьом основним елементам (режимам):

радар міліметрового діапазону виявляє та супроводжує цілі попри несприятливі погодні умови

інфрачервона камера забезпечує покращене розрізнення цілей

напівактивний лазер дозволяє зброї відслідковувати повітряний або наземний лазерний цілевказівник

"Це дозволяє StormBreaker вражати нерухомі або рухомі цілі в будь-який час доби та за будь-яких погодних умов", - наголошують у компанії.

Уточнюється, що "розумний" снаряд StormBreaker важить трохи більше 91 кг і може вражати цілі на відстані понад 72 км як на суші, так і на воді.

"Точність, потужність і універсальність "розумної" зброї дозволяють їй протидіяти широкому спектру загроз і сценаріїв", - додають експерти.

Інтеграція та випробування StormBreaker

Завдяки відносно невеликим розмірам, снаряди StormBreaker дозволяють використовувати меншу кількість літаків для знищення великої кількості цілей.

Військово-повітряні та Військово-морські сили США вже розпочали роботу з інтеграції інтелектуальної зброї StormBreaker:

на малопомітних багатоцільових винищувачах п'ятого покоління F-35 Joint Strike Fighter

на палубних багатоцільових винищувачах F/A-18E/F Super Hornet

Випробування новітньої зброї (фото: rtx.com)

Крім того, оперативне використання StormBreaker вже офіційно схвалене на двомісних багатоцільових винищувачах F-15E (вони можуть вміщати одночасно до 20 таких боєприпасів).