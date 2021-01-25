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Американский актер спел на украинском и показал мотивационное видео

Автор: Styler

Алекс Громаковский, известный под псевдонимом GREMO, дал свой ответ периоду всеобщего замешательства, когда мир “трясли” события, ломающие ход мировой истории.

По словам артиста, послание украиноязычного трека "Настав твій час" максимально простое: когда старые правила жизни разрушены, а новые не созданы - легко впасть в отчаяние и потерять опору под ногами. Вместо этого полезней собраться, вспомнить об ответственности по отношению к себе и окружающим, о своей цели и продолжить действовать.

"Эмоции в ответ на бесконечный список событий 2020 накапливались в душе снежным комом: крушение украинского авиалайнера над Ираном, всемирная пандемия, протесты #blacklivesmatter, гражданские волнения в Беларуси, испепеляющие пожары в Австралии… В результате отчаяние вырвалось в строки “Настав твій час, ти на пусте його не витрачай". Что бы ни случилось, продолжай действовать. Ведь время - ресурс невосполнимый, а промедление определяет результат: ад или рай", - комментирует GREMO.

Добавим, что клип на эту песню снял режиссер Генри Липатов, известный по сотрудничеству с Дженнифер Лопес.

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Новый клип GREMO

Отметим, что в узком кругу GREMO считают космополитом, вокруг которого налаживаются связи между различными общественными и национальными группами: сам Громаковский родился в Беларуси, реализовался в Киеве, а проживает в Чикаго.

Добавим, что ранее Алекс посвятил украиноязычную песню всем матерям.

GREMO посвятил песню украинским матерям

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