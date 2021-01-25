ru
ua

News
+
-

Новини України
Коронавірус
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Travel
+
-

Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Особистий досвід
Вікенд
Діти

Американський актор заспівав українською та показав мотиваційний відео

Автор: Styler

Алекс Громаковський, відомий під псевдонімом GREMO, дав свою відповідь періоду загального збентеження, коли світ лихоманило подіями, що руйнували хід світової історії.

За словами артиста, послання україномовного треку "Настав твій час" максимально просте: коли старі правила життя зруйновані, а нові не створені - легко впасти у відчай і втратити опору під ногами. Натомість краще зібратися, згадати про свою мету, відповідальність за себе й оточуючих і продовжити діяти.

"У відповідь на нескінченний перелік подій 2020 емоції накопичувалися аж гілля гнулось: крах українського авіалайнера над Іраном, всесвітня пандемія, протести #blacklivesmatter, громадянські заворушення в Білорусі, пожежі в Австралії... Зрештою відчай вирвався у рядки "Настав твій час, ти на пусте його не витрачай". Аби що б не трапилося, продовжуй діяти. Адже час - ресурс невідновний, а зволікання має свій результат: пекло або рай", - коментує GREMO.

Додамо, що кліп на цю пісню зняв режисер Генрі Ліпатов, відомий за співпрацею з Дженніфер Лопес.

Популярні новини

Новий кліп GREMO

Відзначимо, що у вузькому колі GREMO вважають космополітом, навколо якого налагоджуються зв'язки між різними суспільними і національними групами: сам Громаковський народився в Білорусі, реалізувався в Києві, а проживає в Чикаго.

Зауважимо, що раніше Алекс присвятив україномовну пісню усім матерям.

GREMO присвятив пісню українським матерям

Прогноз погоди
Читайте РБК-Україна в Google News
Новини України музыка