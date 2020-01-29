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Известная телеведущая облажалась: назвала украинских музыкантов русскими

STYLERЖизнь    29.01.2020 - 17:01
Известная телеведущая облажалась: назвала украинских музыкантов русскими
Американская телеведущая попала в скандал Коллаж (РБК-Украина)

Американская телеведущая Элен Дедженерес назвала украинский коллектив россиянами

Популярная американская телеведущая Элен Дедженерес серьезно оконфузилась. Она считает украинский ансамбль имени Вирского "русскими парнями". Дело в том, что теледива перепостила видео с выступлением украинцев с российской страницы в соцсети. Видеоролик ведущая опубликовала на своей странице в Instagram.

На "прокол" Элен сразу же обратили участники украинского ансамбля Вирского. На своей странице в Instagram они опубликовали Stories и там отметили, что они из Украины, а не из России.

Кстати, в комментариях к посту Элен многие подписчики написали ей, чтобы она учила "матчасть" и не называла украинский гопак русскими танцами.

"Из положительного: Элен Дедженерес запостила ансамбль Вирского. Из негативного: с российской страницы. Очень жаль, что такие ситуации случаются до сих пор... Но очень круто, что нас могут увидеть 82 миллиона, которые подписаны на страницу шоу Эллен Дедженерес. Предлагаем всем сходить по ссылке и написать, что мы из Украины", - сказано в посте ансамбля Вирского.

Известная телеведущая облажалась: назвала украинских музыкантов русскими

Интересно, что сама Элен никак не отреагировала на свою ошибку и не спешит исправить свой конфуз в соцсети.

Напомним, что Элен - это близкая подруга герцогини Сассекской Меган Маркл.Телеведущая вскоре собирается взять интервью у королевской особы и распросить ее о всех тайнах и скандалах Букингемского дворца, так как Меган и принц Гарри покидают Британию и уезжают в Канаду, отказываясь от своих титулов. Отмечается, что если интервью все-таки выйдет, это будет бомба замедленного действия.

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Новости Украины скандалтелеведущая
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