ru
ua
News
News
Новини України
Вибори 2019
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Телеком & IT
Енергетика
Інфраструктура
АПК
Спорт
Прес-релізи
Вибори 2019
Вибори 2019
Вибори 2019
Новини
Кандидати в президенти України 2019
Рейтинг партій
Календар виборів
Результати виборів по регіонах України
Екзит-поли
Результати виборів
Вибори 2014
Вибори 2012
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Styler
Styler
Styler
Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Наші автори
Статті

Відома телеведуча облажалася: назвала українських музикантів росіянами

STYLERЖиття    29.01.2020 - 17:01
Відома телеведуча облажалася: назвала українських музикантів росіянами
Американська телеведуча потрапила в скандал Колаж (РБК-Україна)

Американська телеведуча Елен Дедженерес назвала український колектив росіянами

Популярна американська телеведуча Елен Дедженерес серйозно осоромилася. Вона вважає український ансамбль імені Вірського "російськими хлопцями". Справа в тому, що теледіва перепостила відео з виступом українців з російської сторінки в соцмережі. Відеоролик ведуча опублікувала на своїй сторінці в Instagram.

На "прокол" Елен відразу ж звернули учасники українського ансамблю Вірського. На своїй сторінці в Instagram вони опублікували Stories і там зазначили, що вони з України, а не Росії.

До речі, в коментарях до посту Елен багато підписників написали їй, щоб вона вчила "матчастину" і не називала український гопак російськими танцями.

"З позитивного: Елен Дедженерес запостила ансамбль Вірського. З негативного: з російської сторінки. Дуже шкода, що такі ситуації трапляються досі... Але дуже круто, що нас можуть побачити 82 мільйони, які підписані на сторінку шоу Елен Дедженерес. Пропонуємо всім сходити за посиланням і написати, що ми з України", - сказано в пості ансамблю Вірського.

Відома телеведуча облажалася: назвала українських музикантів росіянами

Цікаво, що сама Елен ніяк не відреагувала на свою помилку і не поспішає виправити свій конфуз в соцмережі.

Нагадаємо, що Елен - це близька подруга герцогині Сасекської Меган Маркл. Телеведуча незабаром збирається взяти інтерв'ю у королівської особи і розпитати її про всі таємниці і скандали Букінгемського палацу, так як Меган і принц Гаррі залишають Британію і їдуть в Канаду, відмовляючись від своїх титулів. Відзначається, що якщо інтерв'ю все-таки вийде, це буде бомба уповільненої дії.

Нобелівський комітет назвав Івана Франка росіянином: розгорається скандал Школа в Києві потрапила в гучний скандал через російську мову
Новини України скандалтелеведущая
Lite
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся