Відома телеведуча облажалася: назвала українських музикантів росіянами

Американська телеведуча потрапила в скандал Колаж (РБК-Україна)

Американська телеведуча Елен Дедженерес назвала український колектив росіянами

Популярна американська телеведуча Елен Дедженерес серйозно осоромилася. Вона вважає український ансамбль імені Вірського "російськими хлопцями". Справа в тому, що теледіва перепостила відео з виступом українців з російської сторінки в соцмережі. Відеоролик ведуча опублікувала на своїй сторінці в Instagram.

На "прокол" Елен відразу ж звернули учасники українського ансамблю Вірського. На своїй сторінці в Instagram вони опублікували Stories і там зазначили, що вони з України, а не Росії.

До речі, в коментарях до посту Елен багато підписників написали їй, щоб вона вчила "матчастину" і не називала український гопак російськими танцями.

"З позитивного: Елен Дедженерес запостила ансамбль Вірського. З негативного: з російської сторінки. Дуже шкода, що такі ситуації трапляються досі... Але дуже круто, що нас можуть побачити 82 мільйони, які підписані на сторінку шоу Елен Дедженерес. Пропонуємо всім сходити за посиланням і написати, що ми з України", - сказано в пості ансамблю Вірського.

Цікаво, що сама Елен ніяк не відреагувала на свою помилку і не поспішає виправити свій конфуз в соцмережі.

Нагадаємо, що Елен - це близька подруга герцогині Сасекської Меган Маркл. Телеведуча незабаром збирається взяти інтерв'ю у королівської особи і розпитати її про всі таємниці і скандали Букінгемського палацу, так як Меган і принц Гаррі залишають Британію і їдуть в Канаду, відмовляючись від своїх титулів. Відзначається, що якщо інтерв'ю все-таки вийде, це буде бомба уповільненої дії.