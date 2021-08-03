Американская певица показала в новом клипе Львовскую оперу и киевские пейзажи

Американская певица Келси Кимберлин (Kelsie Kimberlin) в своем новом проникновенном видео "Masterpiece" призывает человечество более ответственно относиться к себе, а также к планете, на которой мы живем. А главными локациями клипа стали Львовский оперный театр и украинские пейзажи, снятые вблизи Киева.

По замыслу авторов видео, певица погружается в прекрасный мир, полный любви к самой себе и окружающей красоте, которая окружает нас ежедневно. Однако, как оказывается, все это является лишь сном.

"Я хочу, чтобы люди на самом деле проснулись и оглянулись вокруг себя. В нашем мире столько красоты, внутри каждого из нас есть немало прекрасного. И для этого не нужно ждать особый момент или выбирать специальное время. Почувствовать себя произведением искусства может каждый и ежедневно. Я в восторге от украинских пейзажей, от величества Львовской оперы, от атмосферы человечности, которая царит в Украине. Я искренне хочу донести до своей аудитории, чтобы все мы задумались над тем, как сохранить эту красоту для следующих поколений и сохранить внутреннюю красоту как самый высокий показатель отдельно взятого человека", - комментирует Келси.

Келси Кимберлин показала в своем клипе пейзажи Украины

Заметим, что это уже не первое видео певицы, в котором поднимаются острые социальные темы. Так, 22-летняя Кимберлин убеждена, что красотой музыки можно изменить мир к лучшему, а заодно получить вдохновение, приумножить добро и избежать бед.

Добавим, что мама Келси - украинка, а ныне певица живет в Вашингтоне.

"В детстве я проводила лето в Украине, где родилась моя мать, и я воочию увидела страдания, вызванные войной", - говорит артистка.