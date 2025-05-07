Amazon створила робота-вантажника з унікальною здатністю "відчувати" предмети, як людина (фото)

Нова система під назвою Project Vulcan має сенсор дотику, який дає змогу роботу відчувати об'єкт і безпечно його піднімати. Уже сьогодні Amazon використовує цю технологію для сортування та пакування товарів у своїх центрах обробки замовлень, разом з іншими роботами.

За словами компанії, Vulcan здатний обробляти близько трьох чвертей мільйонів товарів, які пропонуються на платформі, і робить це з такою ж швидкістю, як і люди.

"Vulcan працює пліч-о-пліч з нашими співробітниками, і це поєднання ефективніше, ніж кожен з них поодинці. Vulcan являє собою основоположний прорив у робототехніці. Це не просто здатність бачити світ, а й відчувати його, відкриваючи можливості, які раніше були неможливі для роботів", - зазначив Аарон Парнесс, директор з робототехнічного ШІ в Amazon.

Нові роботи Amazon Vulcan можуть розміщувати предмети в точних місцях (фото: About Amazon)

Компанія заявила, що створення нового типу робота було викликано бажанням звільнити час для співробітників, а також поліпшити безпеку та ефективність на своїх складах.

У відповідь на побоювання з приводу заміни людей роботами, Amazon уточнила, що її роботи створили "сотні" нових робочих місць у компанії, включно з інженерами з обслуговування та фахівцями з моніторингу роботів. Компанія також надає програми навчання для співробітників, які хочуть перейти у сферу робототехніки та інших напрямків.

Очікується, що Vulcan буде впроваджено на складах по всій Європі та США протягом наступних "кількох років".

"Це технологія, яка три роки тому здавалася неможливою, тепер готова трансформувати наші операції. Наша мета - масштабувати цю технологію по всій мережі, підвищуючи операційну ефективність, покращуючи безпеку на робочому місці і підтримуючи співробітників, скорочуючи фізично складні завдання", - додав Аарон Парнесс.