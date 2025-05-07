Amazon создала робота-грузчика с уникальной способностью "ощущать" предметы, как человек (фото)

Новая система под названием Project Vulcan обладает сенсором осязания, который позволяет роботу чувствовать объект и безопасно его поднимать. Уже сегодня Amazon использует эту технологию для сортировки и упаковки товаров в своих центрах обработки заказов, вместе с другими роботами.

По словам компании, Vulcan способен обрабатывать около трех четвертей миллионов товаров, которые предлагаются на платформе, и делает это с такой же скоростью, как и люди.

"Vulcan работает бок о бок с нашими сотрудниками, и это сочетание эффективнее, чем каждый из них в одиночку. Vulcan представляет собой основополагающий прорыв в робототехнике. Это не просто способность видеть мир, но и чувствовать его, открывая возможности, которые ранее были невозможны для роботов", - отметил Аарон Парнесс, директор по робототехническому ИИ в Amazon.

Новые роботы Amazon Vulcan могут размещать предметы в точных местах (фото: About Amazon)

Компания заявила, что создание нового типа робота было вызвано желанием освободить время для сотрудников, а также улучшить безопасность и эффективность на своих складах.

В ответ на опасения по поводу замены людей роботами, Amazon уточнила, что ее роботы создали "сотни" новых рабочих мест в компании, включая инженеров по обслуживанию и специалистов по мониторингу роботов. Компания также предоставляет программы обучения для сотрудников, которые хотят перейти в сферу робототехники и других направлений.

Ожидается, что Vulcan будет внедрен на складах по всей Европе и США в течение следующих "нескольких лет".

"Это технология, которая три года назад казалась невозможной, теперь готова трансформировать наши операции. Наша цель - масштабировать эту технологию по всей сети, повышая операционную эффективность, улучшая безопасность на рабочем месте и поддерживая сотрудников, сокращая физически сложные задачи", - добавил Аарон Парнесс