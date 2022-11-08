ALYOSHA замилувала рідкісним фото дворічної донечки

Українська співачка ALYOSHA не часто ділиться фотографіями своєї маленької донечки Марії. Але сьогодні дружина лідера гурту "Антитіла" Тараса Тополі показала усім милу світлину дворічної принцеси.
Знімком Олена Тополя поділилася у своєму Instagram.
На фото Марія, третя дитина зіркового подружжя, позує на фоні білого роялю у темно-синій сукні з окулярами на обличчі.
Артистка супроводила пост коментарем доньки.
"Де ноти? Хто забрав ноти? Не видно… Цей осліпляючий білий лояль з’їв ноти!" - написала артистка.
ALYOSHA з донечкою (фото: instagram.com/alyoshasinger)
В коментарях підписники співачки не можуть приховати захват:
Нагадаємо, ALYOSHA та Тарас Тополя виховують і двох старших синів - дев'ятирічного Романа та семирічного Марка.
Тарас і Олена з дітьми (фото: instagram.com/alyoshasinger)
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