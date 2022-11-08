ALYOSHA восхитила редким фото двухлетней дочери

Украинская певица ALYOSHA не часто делится фотографиями своей маленькой дочери Марии. Но сегодня жена лидера группы "Антитела" Тараса Тополи показала всем милое фото двухлетней принцессы.
Снимком Елена Тополя поделилась в своем Instagram.
На фото Мария, третий ребенок звезды, позирует на фоне белого рояля в темно-синем платье с очками на лице.
Артистка сопроводила пост комментарием дочери.
"Де ноти? Хто забрав ноти? Не видно… Цей осліпляючий білий лояль з’їв ноти!" – написала артистка.
ALYOSHA с дочерью (фото: instagram.com/alyoshasinger)
В комментариях подписчики певицы не могут скрыть восторг:
Напомним, ALYOSHA и Тарас Тополя воспитывают и двух старших сыновей – девятилетнего Романа и семилетнего Марка.
Тарас и Елена с детьми (фото: instagram.com/alyoshasinger)
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