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Alyona Alyona "взірвала мозок" європейцям: українка знову на слуху

STYLERЖиття    24.09.2019 - 16:18
Alyona Alyona "взірвала мозок" європейцям: українка знову на слуху
Alyona Alyona (фото: instagram.com/alyona.alyona.official)

Alyona Alyona здобула перемогу на Anchor Award 2019

Українська реп-виконавиця Alyona Alyona (Олена Савраненко) отримала нагороду в номінації "Кращий новий артист" в рамках премії Anchor Award, фінал якої пройшов у Німеччині.

Організатори відзначили українку за те, що всього за рік вона стала популярна далеко за межами своєї країни, встигла виступити на десятках європейських фестивалях і потрапити в список 15 молодих артистів, які заслуговують уваги, за версією видання The New York Times.

Alyona Alyona &quot;взірвала мозок&quot; європейцям: українка знову на слуху

Alyona Alyona виборола нагороду на Anchor Award (фото: facebook.com/alyonaalyonaoff)

За регламентом премії рада музичних фахівців обирає шість номінантів з різних країн світу, а переможця визначає журі з шести представників індустрії. В цьому році до їхнього складу увійшли англійська виконавиця Кейт Неш, Меррілл Бет Ніскер, більш відома як Peaches, знані музичні продюсери Боб Рок і Тоні Вісконті, відомі по роботі з Cher, Bon Jovi, Девідом Боуї і Морріссі, а також австралійська радіоведуча Зан Роу і фронтмен легендарної німецької панк-рок групи Beatsteaks Арнім Тойтобург-Вайс.

Alyona Alyona &quot;взірвала мозок&quot; європейцям: українка знову на слуху

Alyona Alyona (фото: instagram.com/alyona.alyona.official)

Присудивши перемогу українській реперші, журі Anchor Award відзначило, що Alyona Alyona володіє неймовірним динамічним драйвом, почуттям ритму і вмінням передати соціальний посил слухачам, незважаючи на мовний бар'єр.

"Я не зрозумів жодного слова з того, що вона співала, але це вийшло так потужно. Мій мозок буквально вибухнув. І найголовніше, я б купив її запис в одну мить", - поділився емоціями Боб Рок.

Alyona Alyona &quot;взірвала мозок&quot; європейцям: українка знову на слуху

Alyona Alyona з нагородою Anchor Award (фото: facebook.com/alyonaalyonaoff)

Після перемоги на премії Alyona Alyona подякувала всім, хто був поруч, тим, хто вірив, а також татові, мамі і своій команді.

"Ми це зробили!" - сказала вона.

Топ-5 кращих кліпів Alyona Alyona

Булінг

Alyona Alyona - Булінг

Рибки

Alyona Alyona - Рибки

Голови

Alyona Alyona - Голови

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Alyona Alyona - Пушка

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