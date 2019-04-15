Alyona Alyona выпустила новый клип, который разрывает сеть

Звезды украинского хип-хопа Alyona Alyona и Alina Pash выпустили видео на совместный трек "Падло", который вошел в недавний дебютный альбом Алены Савраненко под названием "ПУШКА".

Интересно, что этно-фантасмагория с пасхальными яйцами в центре сюжета - дело рук французского клипмейкера Натана Дэйзи. По его словам, работа над "Падло" стала для него словно путешествием во времени.

"Это один из тех образов, которые я вижу, когда представляю наше будущее. Что-то вроде страшной сказки, в которой есть нечто, что мы обязательно должны понять для себя", - говорит он.

Alyona Alyona и Alina Pash выпустили видео "Падло" (фото: пресс-служба)

К слову, для Alyona Alyona - это первый опыт сложных постановочных съемок, ведь ее фирменный стиль - хулиганские DIY-видео. Сама артистка, говорит о новой работе символическим посланием.

"У каждого из нас - свой путь, которым мы идем. На этом пути есть препятствия, барьеры, подъемы и падения, которые помогают нам получить самое ценное - опыт. Этот опыт из года в год, из поколения в поколение передавали нам наши предки. Именно благодаря уникальности этого опыта мы сегодня - те, кто мы есть", - отмечает Алена.

Alyona Alyona и Alina Pash выпустили видео "Падло"

Интересные факты про клип "Падло"

Закадровый голос в клипе принадлежит Народной артистке Украины, легендарной Нине Матвиенко!

Внимательный зритель найдет в клипе несколько интересных камео. Среди них Валера Топал, барабанщик и один из саунд-продюсеров Alina Pash Артем Угодников, шоумен и комик Александр Сас, участники группы АГОНЬ, MC Fame, группа Vegetarian Sisters. А также вижуал артист и Инстаграм-блогер Мария Оз.

Роль избранной девочки в конце видео исполнила Ульяна - дочь всемирно известной диджейки Насти Тапольской.

Украинцы про клип "Падло"

Пользователи сети уже оценили новое видео Alyona Alyona и Alina Pash и признаются, что эта работа разрывает их в клочья!

Это огниво просто! Делайте такие крутые коллабы почаще!

Это такой ТОП, что Голос Країни стоит рядом и плачет.

Ребята! Спасибо вам! Вы делаете нашу историю прямо сейчас! LEGENDARY!

Алена мощно качает, как обычно, а Алина очень красиво поет, но читать это не ее.

Ви генії! Пишаюсь, що живу з вами в один час!

Круто! Закохався в Аліну з першого погляду﻿﻿!

Масштаб как обычно впечатляет! Всем респект!

Самые классные девочки.

Лойс, шо тут скажеш.

Гриби вмерли, хай живе Альона Альона﻿!

Нічого не зрозумів, але дуже цікаво.﻿

Peace dato!﻿

Мощнейшая работа﻿!

Ранее мы писали о том, что Alyona Alyona стала героиней американского Vogue.