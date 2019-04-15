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Alyona Alyona випустила новий кліп, який розриває мережу


Alyona Alyona випустила відео на пісню "Падло", записану разом з Alina Pash

Зірки українського хіп-хопу Alyona Alyona і Alina Pash випустили відео на спільний трек "Падло", який увійшов в недавній дебютний альбом Альони Савраненко під назвою "ПУШКА".

Цікаво, що етно-фантасмагорія з великодніми яйцями в центрі сюжету - справа рук французького кліпмейкера Натана Дейзі. За його словами, робота над "Падло" стала для нього немов подорожжю в часі.

"Це один із тих образів, які я бачу, коли уявляю наше майбутнє. Щось на зразок страшної казки, в якій є те, що ми обов'язково повинні зрозуміти для себе", - говорить він.

 

Alyona Alyona і Alina Pash випустили відео "Падло" (фото: прес-служба)

До речі, для Alyona Alyona - це перший досвід складних постановочних зйомок, адже її фірмовий стиль - хуліганські DIY-відео. Сама артистка, говорить про нову роботу символічним посланням.

"У кожного із нас – свій шлях, яким ми йдемо. На цьому шляху є перешкоди, бар'єри, підйоми і падіння, які допомагають нам отримати найцінніше – досвід. Цей досвід із року в рік, із покоління в покоління передавали нам наші предки. Саме завдяки унікальності цього досвіду ми сьогодні – ті, хто ми є", - відзначає Альона.

Alyona Alyona і Alina Pash випустили відео "Падло"

Цікаві факти про кліп "Падло"

  • Закадровий голос у кліпі належить Народній артистці України, легендарної Ніні Матвієнко!
  • Уважний глядач знайде в кліпі кілька цікавих камео. Серед них Валера Топал, барабанщик і один з саунд-продюсерів Alina Pash Артем Угодніков, шоумен і комік Олександр Сас, учасники групи АГОНЬ, MC Fame, група Vegetarian Sisters. А також віжуал артист і Інстаграм-блогер Марія Оз.
  • Роль обраної дівчинки в кінці відео виконала Уляна, дочка всесвітньо відомої діджейки Насті Тапольської.

Українці про кліп "Падло"

Користувачі мережі вже оцінили нове відео Alyona Alyona і Alina Pash і зізнаються, що ця робота розриває їх на шматки!

  • Це вогонь просто! Робіть такі круті коллаби частіше!
  • Це такий ТОП, що Голос Країни стоїть поруч і плаче.
  • Спасибі вам! Ви робите нашу історію прямо зараз! LEGENDARY!
  • Альона потужно качає, як зазвичай, а Аліна дуже гарно співає, але читати це не її.
  • Ви генії! Пишаюсь, що живу з вами в один час!
  • Круто! Закохався в Аліну з першого погляду!
  • Масштаб як зазвичай вражає! Всім респект!
  • Самі класні дівчатка.
  • Лойс, шо тут скажеш.
  • Гриби вмерли, хай живе Альона Альона!
  • Нічого не зрозумів, але дуже цікаво.
  • Peace dato!
  • Найпотужніша робота!

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