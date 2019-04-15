Alyona Alyona випустила новий кліп, який розриває мережу

Зірки українського хіп-хопу Alyona Alyona і Alina Pash випустили відео на спільний трек "Падло", який увійшов в недавній дебютний альбом Альони Савраненко під назвою "ПУШКА".

Цікаво, що етно-фантасмагорія з великодніми яйцями в центрі сюжету - справа рук французького кліпмейкера Натана Дейзі. За його словами, робота над "Падло" стала для нього немов подорожжю в часі.

"Це один із тих образів, які я бачу, коли уявляю наше майбутнє. Щось на зразок страшної казки, в якій є те, що ми обов'язково повинні зрозуміти для себе", - говорить він.

Alyona Alyona і Alina Pash випустили відео "Падло" (фото: прес-служба)

До речі, для Alyona Alyona - це перший досвід складних постановочних зйомок, адже її фірмовий стиль - хуліганські DIY-відео. Сама артистка, говорить про нову роботу символічним посланням.

"У кожного із нас – свій шлях, яким ми йдемо. На цьому шляху є перешкоди, бар'єри, підйоми і падіння, які допомагають нам отримати найцінніше – досвід. Цей досвід із року в рік, із покоління в покоління передавали нам наші предки. Саме завдяки унікальності цього досвіду ми сьогодні – ті, хто ми є", - відзначає Альона.

Alyona Alyona і Alina Pash випустили відео "Падло"

Цікаві факти про кліп "Падло"

Закадровий голос у кліпі належить Народній артистці України, легендарної Ніні Матвієнко!

Уважний глядач знайде в кліпі кілька цікавих камео. Серед них Валера Топал, барабанщик і один з саунд-продюсерів Alina Pash Артем Угодніков, шоумен і комік Олександр Сас, учасники групи АГОНЬ, MC Fame, група Vegetarian Sisters. А також віжуал артист і Інстаграм-блогер Марія Оз.

Роль обраної дівчинки в кінці відео виконала Уляна, дочка всесвітньо відомої діджейки Насті Тапольської.

Українці про кліп "Падло"

Користувачі мережі вже оцінили нове відео Alyona Alyona і Alina Pash і зізнаються, що ця робота розриває їх на шматки!

Це вогонь просто! Робіть такі круті коллаби частіше!

Це такий ТОП, що Голос Країни стоїть поруч і плаче.

Спасибі вам! Ви робите нашу історію прямо зараз! LEGENDARY!

Альона потужно качає, як зазвичай, а Аліна дуже гарно співає, але читати це не її.

Ви генії! Пишаюсь, що живу з вами в один час!

Круто! Закохався в Аліну з першого погляду!

Масштаб як зазвичай вражає! Всім респект!

Самі класні дівчатка.

Лойс, шо тут скажеш.

Гриби вмерли, хай живе Альона Альона!

Нічого не зрозумів, але дуже цікаво.

Peace dato!

Найпотужніша робота!

Раніше ми писали про те, що Alyona Alyona стала героїнею американського Vogue.