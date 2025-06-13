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alyona alyona презентувала новий кліп, в якому знялися військові та енергетики ДТЕК

П'ятниця 13 червня 2025 17:07
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alyona alyona презентувала новий кліп, в якому знялися військові та енергетики ДТЕК Фото: співачка alyona alyona (facebook.com alyona.alyona.official)
Автор: Юлія Бойко

Українська реперка alyona alyona презентувала новий трек та кліп "Там, де немає людей". В ньому знялися військові та енергетики ДТЕК,

Про це пише РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на повідомлення артистки.

"Коли приходить втома або з’являються проблеми в житті, багато людей, зокрема і я, намагаються уникати спілкування і тікають світ за очі, щоб побути наодинці. Здається, що так правильно. Але, залишившись сам на сам із собою та своїми думками, завжди приходить усвідомлення: людині потрібна людина", - каже alyona alyona.

В кліпі артистки з’являються військові, а також енергетики компанії ДТЕК. Реперка показала героїв нашого часу, без яких важко уявити теперішнє життя України.

Трек "Там, де немає людей" вже доступний на всіх музичних платформах.

Раніше аlyona аlyona розповіла, скільки тисяч доларів витрачає на життя в селі.

Також раніше стало відомо, як alyona alyona виглядала в дитинстві та юності.

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Alyona Alyona
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