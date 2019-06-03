Alyona Alyona представила новый клип: украинцы в восторге

Alyona Alyona презентовала видеоклип на один из самых эффектных треков альбома "Пушка" - "Якби я була не я". Над видео работал известный украинский художник и аниматор Сашко Даниленко. В музыкальной индустрии его знают, как автора анимационных клипов для DakhaBrakha и ТНМК (нашумевший "Гупало Василь").

Сашко признается, что музыка Алены его вдохновляет.

"Когда всех порвал первый бэнгер Алены, я почувствовал, что в нашей галактике родилась супернова невиданной силы и яркости. Я бы просто не смог пройти мимо и не поработать с ней!" - говорит режиссер.

Alyona Alyona (фото: пресс-служба исполнительницы)

Выбор трека был не случаен.

"Мне нравится, как она чувствует и использует украинское слово. Потому я поддержал ее идею сделать клип именно как лирик видео, ведь это прекрасный способ запечатлеть эту динамичную поэзию визуально", - отметил Даниленко

Сашко отмечает, что эта работа сильно отличается от его предыдущих клипов.

"Изначально я планировал этот проект как коллаборацию с разными аниматорами и иллюстраторами, но в итоге все сделал самостоятельно. Это притормозило темп работы, но превратило процесс в эксперимент и исследование новых синтетических визуальных инструментов. Песню "Якби я була не я" я воспринимаю как манифест всех украинских женщин и признание их вклада и важности, которые так часто бывают недооценены. Видеоряд этой работы - это чистая импровизация, где роль женщины показана через абстрактные образы", - заключает он.

Alyona Alyona - "Якби я була не я"

Клип и песню "Якби я була не я" уже оценили пользователи сети.

Один из лучших треков с альбома, нереальный кач.

Это превосходно! Алена выводит украинский рэпчик на новый уровень!

Это очередная бомбическая цукерка!

Твой флоу лучше, чем у многих других рэперков.

Пока флексил под этот шедевр, чуть телефон из рук не улетел...

Це просто неймовірно. Дякую Альона. Україна квітне все більше, коли все далі йде від Мордора.

Настоящий пример украинского рэпа! Топ!

Очень круто! Не являюсь поклонником данного направления, но Алена - просто круть! И самое крутое в треке, что ты остаешься в своем стиле - и по тексту и по клипам.

Как всегда - жир!

Скриншот комментариев

Ранее мы писали о том, что Alyona Alyona попала под внимание авторитетного издания The New York Times, которое внесло украинскую исполнительницу в список 15 самых значимых новых артистов Европы.