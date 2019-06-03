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Alyona Alyona представила новый клип: украинцы в восторге


Alyona Alyona порадовала поклонников новым шедевром

Alyona Alyona презентовала видеоклип на один из самых эффектных треков альбома "Пушка" - "Якби я була не я". Над видео работал известный украинский художник и аниматор Сашко Даниленко. В музыкальной индустрии его знают, как автора анимационных клипов для DakhaBrakha и ТНМК (нашумевший "Гупало Василь").

Сашко признается, что музыка Алены его вдохновляет.

"Когда всех порвал первый бэнгер Алены, я почувствовал, что в нашей галактике родилась супернова невиданной силы и яркости. Я бы просто не смог пройти мимо и не поработать с ней!" - говорит режиссер.

Alyona Alyona (фото: пресс-служба исполнительницы)

Выбор трека был не случаен.

"Мне нравится, как она чувствует и использует украинское слово. Потому я поддержал ее идею сделать клип именно как лирик видео, ведь это прекрасный способ запечатлеть эту динамичную поэзию визуально", - отметил Даниленко

Сашко отмечает, что эта работа сильно отличается от его предыдущих клипов.

"Изначально я планировал этот проект как коллаборацию с разными аниматорами и иллюстраторами, но в итоге все сделал самостоятельно. Это притормозило темп работы, но превратило процесс в эксперимент и исследование новых синтетических визуальных инструментов. Песню "Якби я була не я" я воспринимаю как манифест всех украинских женщин и признание их вклада и важности, которые так часто бывают недооценены. Видеоряд этой работы - это чистая импровизация, где роль женщины показана через абстрактные образы", - заключает он.

Alyona Alyona - "Якби я була не я"

Клип и песню "Якби я була не я" уже оценили пользователи сети.

  • Один из лучших треков с альбома, нереальный кач.
  • Это превосходно! Алена выводит украинский рэпчик на новый уровень!
  • Это очередная бомбическая цукерка!
  • Твой флоу лучше, чем у многих других рэперков.
  • Пока флексил под этот шедевр, чуть телефон из рук не улетел...
  • Це просто неймовірно. Дякую Альона. Україна квітне все більше, коли все далі йде від Мордора.
  • Настоящий пример украинского рэпа! Топ!
  • Очень круто! Не являюсь поклонником данного направления, но Алена - просто круть! И самое крутое в треке, что ты остаешься в своем стиле - и по тексту и по клипам.
  • Как всегда - жир!

Скриншот комментариев

Ранее мы писали о том, что Alyona Alyona попала под внимание авторитетного издания The New York Times, которое внесло украинскую исполнительницу в список 15 самых значимых новых артистов Европы.

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