Alyona Alyona представила новый клип: украинцы в восторге

Alyona Alyona порадовала поклонников новым шедевром
Alyona Alyona презентовала видеоклип на один из самых эффектных треков альбома "Пушка" - "Якби я була не я". Над видео работал известный украинский художник и аниматор Сашко Даниленко. В музыкальной индустрии его знают, как автора анимационных клипов для DakhaBrakha и ТНМК (нашумевший "Гупало Василь").
Сашко признается, что музыка Алены его вдохновляет.
"Когда всех порвал первый бэнгер Алены, я почувствовал, что в нашей галактике родилась супернова невиданной силы и яркости. Я бы просто не смог пройти мимо и не поработать с ней!" - говорит режиссер.
Alyona Alyona (фото: пресс-служба исполнительницы)
Выбор трека был не случаен.
"Мне нравится, как она чувствует и использует украинское слово. Потому я поддержал ее идею сделать клип именно как лирик видео, ведь это прекрасный способ запечатлеть эту динамичную поэзию визуально", - отметил Даниленко
Сашко отмечает, что эта работа сильно отличается от его предыдущих клипов.
"Изначально я планировал этот проект как коллаборацию с разными аниматорами и иллюстраторами, но в итоге все сделал самостоятельно. Это притормозило темп работы, но превратило процесс в эксперимент и исследование новых синтетических визуальных инструментов. Песню "Якби я була не я" я воспринимаю как манифест всех украинских женщин и признание их вклада и важности, которые так часто бывают недооценены. Видеоряд этой работы - это чистая импровизация, где роль женщины показана через абстрактные образы", - заключает он.
Alyona Alyona - "Якби я була не я"
Клип и песню "Якби я була не я" уже оценили пользователи сети.
Скриншот комментариев
Ранее мы писали о том, что Alyona Alyona попала под внимание авторитетного издания The New York Times, которое внесло украинскую исполнительницу в список 15 самых значимых новых артистов Европы.