Alyona Alyona обратилась к украинцам, которые поддерживают беспорядки в США

Alyona Alyona записала видеообращение, в котором высказалась о протестах в США. Популярная рэперша отметила, что украинцам лучше акцентировать свое внимание не на том, что происходит в чужой стране, а следует обратить внимание на проблемы в Украине.

Арстистка заявила, что ее лента новостей забита черными картинками и хэштегами в поддержку протестов в США. При этом об инциденте говорят, как зарубежные артисты, так и украинские. Но у нее такой картинки не будет. Об этом она рассказала в видеосообщении, которое опубликовала в Instagram.

Alyona Alyona подчеркнула, что тема американсокго движения ей близка, но ее больше волнует то, что люди должны в первую очередь не молчать о том, что происходит в нашей стране.

"Пока наша полиция будет издеваться над людьми, насиловать женщин, я считаю, что мы должны не молчать про это и говорить про то, что наболело именно у нас", - заявила рэперша.

Она также подчеркнула, что вместе мы можем сделать этот мир лучше и заставить законы работать. Она также призвала украинцев не молчать про такие вопросы и подымать их на всеобщее обозрение, чтобы все слышали, что происходит. Тогда у нас все получится.

Напомним, Alyona Alyona в купальнике раскрыла свой рецепт увеличения груди.

Ранее сообщалось о том, что Alyona Alyona влюблена в известного музыканта.