Альтернатива холодильнику: 6 варіантів зберігання продуктів у спеку

Термосумка

Це спеціальна сумка, яка утримує температуру продуктів. Деякі з таких контейнерів мають спеціальні елементи, які заздалегідь треба покласти в морозилку.

Також, для підтримання температури, у термосумку можна покласти пляшки з замороженою водою.

Водночас для зберігання холодних продуктів, їх краще заздалегідь охолодити - більшість сумок підтримують температуру, проте не охолоджують вже нагріті продукти. Крім цього, термосумка може допомогти зберегти продукти протягом декількох годин.

Таз з льодом або водою

Цей метод дещо нагадує зберігання риби або м'яса у льоді в продуктових магазинах. Продукти потрібно покласти в герметичний контейнер, який необхідно поставити в глибокий таз або відро з льодом або холодною водою.

Якщо льоду немає, а є лише холодна вода, кришку контейнера радять накрити мокрим холодним рушником, зануривши його кінці у воду.

Підвал або льох

В приміщеннях під землею температура зазвичай нижча, прогріваються вони повільніше. Звісно, льохів майже немає у місті, проте підвалів досить багато.

Водночас температура в них може бути вищою, ніж в холодильнику - тому додатково слід використовувати термосумки або відро з льодом, в які потрібно скласти герметично упаковані продукти.

Саморобний льох

Такий метод більше підходить для приватних секторів. Для цього необхідно викопати глибоку яму, в яку може поміститися бочка або великий циліндричний контейнер.

Бажано викопувати яму в затінку. В бочку потрібно скласти продукти в герметичному упакуванні, закрити її - і прикопати для збереження низької температури. Також в контейнер можна помістити лід або заморожені пляшки з водою.

Криниця

Завдяки своїй глибині, криниця має такі ж властивості, як підвал або льох, а холодна вода працює як лід. Для зберігання продуктів в криниці, їх потрібно герметично упакувати, покласти у відро та опустити вниз, зануривши відро у воду на 2/3.

Обробка продуктів

Термічна обробка може трохи продовжити тривалість зберігання продуктів. Інший варіант - засолення, адже сіль є природним консервантом.

Як зберегти рибу

Зберігаючи рибу, радять спочатку зрізати голову рибини - вона псується найшвидше. Після цього тканину або рушник необхідно вимочити у солоній воді, обгорнути рибу - і тримати її в холодному місці.

Як зберегти м'ясо

М'ясо можна засолити або консервувати. Такі методи подовжують зберігання. Водночас соління радять здійснювати у прохолодному приміщенні.

До того ж зберігати м'ясо все одно слід в прохолодному темному місці.

Як зберегти овочі

Деякі фрукти та овочі - яблука, помідори, огірки, капусту та зелень - можна зберігати без холодильника, проте в прохолоді та тіні. Буряк та моркву радять покласти в ящики і засипати піском.

Як зберегти сир

Для зберігання сиру рекомендують намочити солоною водою серветку з льону, загорнути в неї сир, а потім обгорнути продукт папером. Після цього сир потрібно покласти в прохолодне темне місце.

Без холодильника сир в такому пакуванні може пролежати до трьох днів, проте перед вживанням в їжу, його радять нарізати та зачекати годину.

Як зберігати молоко

Для зберігання молока без холодильника, рідину радять прокип'ятити, додавши соду. Потім молоко слід перелити в банку і поставити у глибоке відро з холодною водою або льодом.

Замість кришки для банки радять використати тканина або рушник, зануривши його кінці у воду або лід. Такий "холодильник" необхідно зберігати в темному холодному місці, періодично замінюючи воду або лід на холодний.

Як зберегти яйця без холодильника

Щоб зберегти яйця без холодильника, їх рекомендують вимити у салоні воді - щоб змити бруд та бактерії, сполоснути чистою водою та ретельно витерти.

Після цього яйця необхідно перекласти в мішечок, засипавши рис, та зав'язати краї мішечка. Проте для зберігання яєць необхідно знайти темне та прохолодне місце.

До того ж для перевірки і підтримання температури, яка має становити до 0 градусів - залежно від типу продукту - бажано використовувати термометр.

Чим вища температура - тим коротший термін зберігання продукту. У спеку ж продукти без холодильника можуть зіпсуватися менш ніж за годину.

Тому, крім підтримання потрібної температури саморобного холодильника, ніколи не слід вживати в їжу продукти, які змінили консистенцію, колір, чи набули неприємного запаху - або у разі сумнівів.