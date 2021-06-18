Аллергия на солнце: причины и способы устранения

Роль солнечного света в жизни человека очень велика. Солнечные лучи дарят энергию, улучшают настроение и необходимы для нормальной жизнедеятельности организма. Но не все могут хорошо переносить воздействие солнечного света.
Об этом пишет sovamed.
С одной стороны, солнечные лучи согревают людей своим теплом, способствуя укреплению иммунитета, а с другой стороны - у многих в результате пребывания на солнце возникает аллергическая реакция.
Статистика фиксирует увеличение количества случаев аллергической реакции на солнце. Такая аллергия не всегда принимает хроническую форму. Соответственно, если лечение будет назначено правильно, аллергия может уйти навсегда.
Аллергия на солнце понимается, как фотодерматит или фотодерматоз, потому, что сам аллергический компонент в солнечных лучах не присутствует. Сами по себе солнечные лучи не относятся к аллергенам, но при этом под их влиянием в организме человека могут накапливаться вещества, вызывающие аллергию.
Фотодерматит вызван повышением сенсибилизации кожного покрова при попадании на него солнечных лучей. Воздействие ультрафиолетовых лучей вызывает фотохимическую реакцию, которая изменяет структуру веществ, находятся в толще коже или на ней. Затем данные измененные соединения усиливают чувствительность кожи.
Чаще всего рискуют заболеть фотодерматит следующие категории людей:
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