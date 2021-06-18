Алергія на сонце: причини і способи усунення

З одного боку, сонячні промені зігрівають людей своїм теплом, сприяючи зміцненню імунітету, а з іншого боку - у багатьох в результаті перебування на сонці виникає алергічна реакція.

Статистика фіксує збільшення кількості випадків алергічної реакції на сонці. Така алергія не завжди приймає хронічну форму. Відповідно, якщо лікування буде призначено правильно, алергія може піти назавжди.

Фото: у кого може виникнути алергія на сонце (pexels)

Що означає алергія на сонці?

Алергія на сонце розуміється, як фотодерматит або фотодерматоз, тому, що сам алергічний компонент в сонячних променях не присутній. Самі по собі сонячні промені не належати до алергенів, але при цьому під їх впливом в організмі людини можуть накопичуватися речовини, що викликають алергію.

Фотодерматит викликаний підвищенням сенсибілізації шкірного покриву при попаданні на нього сонячних променів. Вплив ультрафіолетових променів викликає фотохімічну реакцію, яка змінює структуру речовин, які знаходяться в товщі шкірі або на ній. Потім дані змінені сполуки підсилюють чутливість шкіри.

У кого може виникнути алергія?

Найчастіше ризикують захворіти на фотодерматит наступні категорії людей:

люди зі світлою і тонкою шкірою;

діти;

вагітні жінки;

люди, які мають близькі родичі страждають фотодерматитом;

хворі, які страждають на атопічний або іншими видами дерматиту;

люди, які зловживають солярієм і засмагою;

люди, які приймають ряд лікарських препаратів;

Люди, недавно проводили пілінг або татуаж;

Люди, що активно користуються косметикою або парфумерією.

Що допомагає від алергії на сонце?