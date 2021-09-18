Алла Мазур рассказала, почему ее сын-подросток отказывается фотографироваться

Известная ведущая Алла Мазур, которая недавно потеряла родного близкого человека - маму , впервые показала дорогие ее сердцу фотографии из семейного альбома. Также телезвезда рассказала о родителях, младшем брате и сыне-подростке.

Журналистка в студии "Сніданку з 1+1", когда принимала поздравления с днем рождения от коллег, призвала не забывать звонить родным, и также предложила почаще делать общие семейные снимки для альбомов.

В эфире ведущая ТСН также показала фотографии своего сына Артема, которому уже 13 лет.

Продемонстрированные кадры охватывают разные периоды взросления мальчика: еще совсем маленького на отдыхе в Болгарии, когда было первое причастие, на 1 сентября сын-первоклассник вместе с дедушкой и бабушкой в ​​вышиванках. А также показала и прошлогодние фото, где сын занимается прыжками на трюковом самокате - этот вид спорта до сих пор остается его самым большим увлечением.

Алла Мазур показала семейные фотографии (снимки из личного архива телеведущей)

Мазур призналась, что сейчас Артем, как и большинство подростков, отказывается фотографироваться. Такое желание сына телеведущая воспринимает спокойно.

"У Артема сейчас подростковый возраст - ему уже 13 лет. Как говорят педагоги, это время сепарации, осознание собственного Я, некого отделения от родителей. Сын любит высказать свою позицию - очень интересно услышать его размышления о жизни. Время от времени мы о чем-то спорим", - рассказала она.

Журналистка отметила, что сын уже повзрослел, и теперь уговорить его на фотографии очень трудно, практически невозможно. Так, даже на 1 сентября он уже отказался делать снимки.

Мазур уважает собственную позицию сына. Психологи же объясняют, что этот период отдаления дети должны пройти.

Алла Мазур с сыном Артемом (фото из личного архива телеведущей)

"Хорошо, когда они проходят это вовремя, в подростковом возрасте, и нам, родителям, следует понимать наших подростков и не обижаться на них", - сказала телезвезда.

Ведущая добавила, что между ними дома бывают и споры, но она была готова к этому "непростому периоду".

"Но Артем такой мудрый бывает, что порой меня удивляет. Радует то, что мы периодически пересматриваем эти детские фотографии, и тогда он тает, когда вспоминает все эти счастливые моменты", - рассказала Алла Мазур.

Алла Мазур с сыном Артемом (фото из личного архива ведущей)