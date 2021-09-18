Алла Мазур розповіла, чому її син-підліток відмовляється фотографуватися

Відома ведуча Алла Мазур, яка нещодавно втратила рідну близьку людину - маму , вперше показала дорогі її серцю фотографії з сімейного альбому. Також телезірка розповіла про батьків, молодшого брата та сина-підлітка.

Журналістка у студії "Сніданку з 1+1", коли приймала привітання з днем народження від колег, закликала не забувати телефонувати рідним, і також запропонувала частіше робити спільні сімейні знімки для альбомів.

В ефірі ведуча ТСН також показала фотографії свого сина Артема, якому вже 13 років.

Продемонстровані кадри охоплюють різні періоди дорослішання хлопчика: ще зовсім маленького на відпочинку в Болгарії, коли було перше причастя, на 1 вересня син-першокласник разом з дідусем і бабусею у вишиванках. А також показала і торішні фото, де син займається стрибками на трюковому самокаті - цей вид спорту досі залишається його найбільшим захопленням.

Алла Мазур показала сімейні фотографії (знімки з особистого архіву телеведучої)

Мазур зізналася, що зараз Артем, як і більшість підлітків, відмовляється фотографуватися. Таке бажання сина телеведуча сприймає спокійно.

"У Артема зараз підлітковий вік — йому вже 13 років. Як кажуть педагоги, це час сепарації, усвідомлення власного Я, такого трошечки відділення від батьків. Син любить висловити власну позицію - дуже цікаво почути його міркування про життя. Час від часу ми про щось сперечаємося", - розповіла вона.

Журналістка зазначила, що син вже подорослішав, і тепер умовити його на фотографії дуже важко, практично неможливо. Так, навіть на 1 вересня він вже відмовився робити знімки.

Мазур поважає власну позицію сина. Психологи ж пояснюють, що цей період віддалення діти повинні пройти.

Алла Мазур з сином Артемом (фото з особистого архіву телеведучої)

"Добре, коли вони проходять це вчасно, в підлітковому віці, і нам, батькам, варто розуміти наших підлітків і не ображатися на них", - сказала телезірка.

Ведуча додала, що між ними вдома бувають і суперечки, але вона була готова до цього "непростого періоду".

"Але Артем такий мудрий буває, що часом мене дивує. Радує те, що ми періодично переглядаємо ці дитячі фотографії, і тоді він тане, коли згадує всі ці щасливі моменти", - розповіла Алла Мазур.

Алла Мазур з сином Артемом (фото з особистого архіву ведучої)